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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

فقیه اعلام کرد:

نامزدهای جبهه گفتمان حامیان عدالت در مازندران مشخص شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته انتخابات و سیاسی جبهه گفتمان حامیان عدالت (قرارگاه سلمان) اسامی نامزدهای این جبهه در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی مازندران را معرفی کرد.

مصطفی فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا به فرمایشات گهربار امام راحل مبنی بر اینکه میزان رای ملت بوده و ناسی از کلام نورانی و منویات مقام معظم رهبری، مشارکت حداکثری همه آحاد و احزاب در تصمیم گیری و خنثی کردن مکرهای دشمنان اثرگذار بوده جبهه گفتمان حامیان عدالت(قرارگاه سلمان) تاسیس شد.

وی افزود: این جبهه با هم اندیشی و بررسی افکارها و حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت قاطع از ولایت مطلقه فقیه، با در نظر گرفتن گفتمان انقلاب، ولایت، عدالت، توجه به محرومان و مستضعفان و آشنا به مسائل سیاسی ایران و جهان و رعایت اخلاق انتخاباتی نامزدهای مورد این جبهه را در 9 حوزه انتخابیه مازندران مشخص کرده است.

فقیه گفت: بر این اساس آقایان سید محمد جمشیدی راد، حجت الاسلام سید تقی حسینی و مقداد نجف نژاد به ترتیب از حوزه های انتخابیه بهشهر، محمودآباد و بابلسر نامزدهای قرارگاه سلمان در این حوزه ها هستند.

وی افزود: سید رمضان شجاعی و اسماعیل یزدانی نامزدهای جبهه گفتمان حامیان عدالت از حوزه انتخابیه ساری و سید علی ادیانی راد و سید محمد سمیعی کاشی از حوزه انتخابیه قائم شهر دیگر نامزدهای این جبهه در استان هستند.

فقیه اظهار داشت: عابدین مومنی و حجت الاسلام علی اکبر ناصری از حوزه انتخابیه بابل و رضا حاجی پور از حوزه انتخابیه آمل دیگر نامزدهای قرارگاه سلمان در دو شهر فوق هستند.

وی از معرفی شمس الله شریعت نژاد و حجت الاسلام عبدالغفار آل حبیب به ترتیب از حوزه های انتخابیه تنکابن رامسر و نوشهر چالوس در ترکیب نامزدهای جبهه گفتمان حامیان عدالت خبر داد.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12 اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 1543189

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