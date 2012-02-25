تامین مالی پروژه های خدمات فنی و مهندسی از صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر گفت: علی رغم بدخواهی ها و فشارهایی که برای محدود کردن عرصه تجارت ایران وجود دارد حوزه تجارت کشور در حال پیشرفت است و البته باید صادرات صنعتی در اولویت قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در سال 2010 صادرات کالاهای صنعتی در دنیا ده هزار میلیارد دلار، صادرات سوخت و مواد معدنی سه هزار میلیارد دلار و خدمات 3 هزار و700میلیارد دلار بوده است که این آمار نشان می دهد علاوه بر اینکه صاردات صنعتی باید اولویت قرار گیرد ضرورت دارد به تجارت و تدوین استراتژی تجاری نیز به عنوان یک الزام اولویت داده شود.



وی تصریح کرد: صادرات کالاهای صنعتی در ایران 13 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته 23 درصد رشد را نشان می دهد ضمن اینکه واردات کالاهای صنعتی ایران نیز 38 میلیارد دلار بوده که 58.5 درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود.



به گفته آل اسحاق نگاهی به روند ده ساله گذشته واردات کشور نشان می دهد که 60 تا 75 درصد واردات کشور کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بوده و البته خوب است واردات مواد مصرفی کمتر شود اما ترکیبات هم اکنون مناسب است.



آل اسحاق ادامه داد:‌در چند سال اخیر به دلایل مختلف با محدودیت هایی مواجه بوده ایم که علی رغم آنها به رشد مناسبی در صادرات غیرنفتی کشور دست یافته ایم که این تحرک نشان می دهد که اگر رابطه ارز و صادرات مورد توجه قرار گیرد می توان انگیزه مناسبی برای رونق صادرات فراهم کرد.



وی اضافه کرد: نباید بدون ملاحظه موانعی را بر روی تامین مالی بخش صادرات غیر نفتی کشور ایجاد کرد بلکه باید اگر یک پنجره بسته می‌شود چند پنجره دیگر را باز کرد.



آل اسحاق خواستار تامین نقدینگی پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی شد و گفت: صندوق توسعه ملی باید به کمک بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور بشتابد.



وی در پایان حمایت نظام بانکی به خصوص در حوزه تسهیلات برای بهبود فضای کسب و کار را ضروری دانست و گفت:اگر سنگ ها را برداریم صادرکنندگان سرعت لازم را در حرکت خود خواهند داشت.