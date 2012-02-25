طرح تفصیلی از اول فروردین 91 اجرا می شود

به گزارش خبرنگارمهر ،محمدباقر قالیباف با بیان اینکه تهران بیش از 40 سال است که بدون برنامه مدون و طرح جامع اداره می شود ، به تصویب طرح جامع تهران در حدود 2 سال قبل اشاره کرد و گفت: براساس ضوابط طرح جامع ، طرح تفصیلی نیز در غالب نقشه های یک ده هزارم و یک دو هزارم تهیه شده و هم اکنون نقشه های یک پانصدم آن نیز آماده شده است که در این جلسه مورد تصویب نهایی قرار خواهد گرفت .

وی با اشاره به فراهم کردن بستر نرم افزاری اجرای طرح تفصیلی شهر تهران گفت: پس از تصویب نهایی به سرعت زمینه اجرای این طرح را فراهم می کنیم، تا بدون اعمال سلیقه و دخالت افراد و تحت وب اجرای طرح تفضلی از یک فروردین 90 آغاز شود.

شهردار تهران همچنین وعده داد که پرده برداری از طرح تفصیلی جدید شهر تهران و جزئیات این طرح را به اطلاع شهروندان خواهیم رساند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چه من فعال سیاسی هستم اما با همه وجود به این باور رسیده ام که تازمانی که در شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی خدمت می کنم، شهردار و شهرداری تهران درگیر فعالیت های سیاسی نشود ؛ چراکه این مساله را یک سم مهلک می دانم.

شهردار تهران به بداخلاقی های برخی گروه های سیاسی که شهرداری را متهم به سیاسی کاری می کنند ، اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال پس از راهپیمایی 22 بهمن شهرداری مکلف است شهر را در کمترین زمان ممکن پاکسازی کند و در این میان همه المان ها جمع آوری می شود. حال اگر گروه یا جریانی تصویری منتشر کند که شهرداری در حال جمع آوری برخی از این المان ها که متعلق به گروه های سیاسی بوده است، این اقدام بداخلاقی محسوب می شود اما مردم باهوش تر از این هستند که تحت تاثیر چنین اقدامی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه شهرداری به هیچ عنوان نباید در انتخابات دخالت کند و من نیز دخالت نمی کنم، گفت: امیدواریم مجلس آینده همان گونه که امام خمینی (ره) فرموده اند در راس امور باشد و با قانون گذاری و اعمال قدرت در نظارت با افرادی که از مدار قانون خارج می شوند برخورد کند.

قالیباف همچنین ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه ملی از کارکردهای محلی فاصله بگیرد و به موضوعات اساسی در کشور بپردازد.

به اعتقاد شهردار تهران مردم دوست دارند که مجلس وزن پول ملی را حفظ کند ، سرانه درآمد و بهداشت را بالا ببرد، مشکل اشتغال را حل کند و ضمن تامین امنیت ملی در مقیاس بین المللی عزتشان در جهان حفظ شود و این موارد رئوس برنامه های مجلسی برخواسته از مردم باشد.

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش به رویکرد اجتماع محور شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری باید با رویکرد محله محوری، وظایف خود را انجام دهد و آن چه را مردم می پسندند به انجام رساند.

وی با تاکید براینکه با نقطه ایده آل در این حوزه فاصله زیادی داریم، اظهار کرد: در عین حال شورایاری ها امروز در مقیاس محله تصمیم می گیرند و من به عنوان شهردار به خود اجازه نمی دهم در سطح محلات تصمیم گیری کنم.

قالیباف با بیان اینکه در برنامه ریزی سال 91 شهرداری، شورایاری ها تصمیم می گیرند که بودجه محلات با چه اولویتی هزینه شود ، گفت: در آینده این اقدامات باید در سطح مناطق نیز انجام شود.



