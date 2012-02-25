4500 نفر در کرمان آموزش های آتش نشانی را فرا گرفتند

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه اساس کار آتش نشانی است گفت: طی سال جاری چهار هزار و 593 نفر در استان کرمان در دوره های آموزشی آتش نشانی شرکت کردند.

کردی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی کرمان با کمبود نیروی آموزرشی مواجه است گفت: افراد علاقمند می توانند با شرکت در دوره های آموزشی ویژه مردم به عنوان آتش نشان افتخاری با سازمان همکاری داشته باشند.

کردی با اشاره به نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرائم گفت: این دوره ها هر ماه یکبار برگزار می شوند.

وی همچنین از وقوع 886 مورد آتش سوزی طی سال جاری در استان کرمان خبر داد و افزود: این آتش سوزی ها در مراکز مسکونی، مراکز زباله وسایل نقلیه و جنگل و درختان رخ داده است.

کردی همچنین تعداد عملیات امداد نجات انجام شده در سال جاری را 815 عملیات دانست و ادامه داد: طی این مدت در حوادث مختلف 37 نفر کشته و 217 نفر نیز مجروح شدند.

وی تعداد متوسط تماس های آتش نشانی کرمان در طول یک روز را چهار تماس ذکر کرد و گفت: معمولا دو حادثه از این تماس ها مربوط به حریق و بقیه مربوط به امداد و نجات است.

