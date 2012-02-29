علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ناکامی محمد رجبلو تنها نماینده تیم سرعت ایران در آخرین مرحله مسابقات دوچرخه سواری ( چهارگانه جام جهانی پیست) که در لندن برگزار شد، گفت: این رکابزن همه تلاش خود را برای موفقیت در این مسابقات انجام داد اما بدلیل اینکه در گروه سختی قرار داشت نتوانست نتیجه خوبی کسب کند، ضمن اینکه رجبلو تنها با حضور در این دوره از رقابتها 10 امتیاز کسب کرد.

وی با تاکید بر اینکه ما هنوز به کسب سهمیه المپیک در بخش پیست امیدواریم، گفت: درحال حاضر منتظریم که مسابقات آمریکا برگزار شود تا مشخص شود که دوچرخه سواران آمریکایی و آرژانتینی در قاره خود چه امتیازی کسب خواهند کرد.

زنگی آبادی ادامه داد: اگر آنها در این دوره از مسابقات امتیاز بیشتری از ما بگیرند که ما هیچ امیدی برای کسب سهمیه المپیک در بخش پیست نخواهیم داشت اما اگر امتیاز کمتری از ما کسب کنند ما شانس کسب سهمیه المپیک از مسابقات جهانی که 12 فروردین در استرالیا برگزار خواهد شد را داریم.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت پیست دوچرخه سواری کشور گفت: متاسفانه بدلیل اینکه ما پیست چوبی سرپوشیده ای را در اختیار نداریم فقط 6 ماه از سال می توانیم از پیست بتونی که وجود دارد استفاده کنیم و این موضوع به رکابزنان سرعتی ما ضربه می زند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری اضافه کرد: اگر پیست خوبی در اختیار داشتیم در مسابقات قهرمانی آسیا که اخیرا در مالزی برگزار شد رکابزنان سرعتی ایران می توانستند علاوه بر 9 مدال کسب شده 6-7 مدال دیگر را در بخش پیست از آن خود کنند.

وی درعین حال تصریح کرد: به هرحال الان شرایطمان بد نیست و فقط باید ببینیم که تیمهای آمریکا و آرژانتین در مسابقات قاره ای خود چه نتیجه ای کسب می کنند!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجبلو رکابزن تیم ملی ایران در آخرین مرحله انتخابی دوچرخه سواری المپیک 2012 لندن در بخش پیست در رده سی ام ماده اومینیوم ایستاد تا نهایتا امید کسب تک سهمیه المپیک از دست برود.