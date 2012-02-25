بنیاد موقوفات کشور رقبات فرسوده مازندران را بازسازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر شنبه در جلسه هیئت مدیره بنیاد توسعه و عمران موقوفات مازندران افزود: برای احیا موقوفات و سرمایه گذاری اوقاف زمین های موقوفات را شناسایی کرده و در اختیار بنیاد قرار می دهد تا موقوفات حفظ و احیا شود.

وی اظهار داشت: 97 پروژه موقوفه در اختیار بنیاد توسعه و عمران موقوفات مازندران قرار گرفته و اجرای این هفت پروژه آغاز شده تا به حال از رشد خوبی برخوردار بوده است.

عبدالرضا عابد، مدیرعامل بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور نیز گفت: بنیاد توسعه و عمران موقوفات مازندران در اجرای پروژه های موقوفات در سطح استان در سال 90 تاکنون پیشرفت فیزیکی 60 درصدی داشته است.

وی افزود: در اجرا و پیاده شدن پروژه ها باید کارشناسی دقیق صورت گرفته و با حضور و مشارکت سرمایه گذاران آغاز به کار صورت گیرد.

وی ادامه داد: در سال جهاد اقتصادی حرکت خوبی در احیا موقوفات و سرمایه گذاری در این زمینه ایجاد شد و برای اجرای پروژه ها باید همدل و همدست شویم و با هماهنگی و همکاری اداره کل اوقاف و امورخیریه نسبت به احیاء موقوفات مخروبه قدمهای خوبی برداشته شد.

عابد افزود: برای احیا و زنده کردن موقوفات باید خسارت بدهیم و در جاهایی ضرر کنیم تا احیا موقوفات صورت بگیرد.

سید عیسی هاشمی حیدری، معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: باید از تمام توان برای پیشبرد اهداف مقدس سازمان اوقاف و امورخیریه و گسترش و احیاء و زنده کردن موقوفات مخروبه و سازماندهی آن استفاده کرد.

وی افزود: وقف از جایگاه بزرگی در اسلام برخوردار بوده و عواید حاصل از موقوفات به متن جامعه برگشت خواهد کرد و برای احیای موقوفات از ظرفیت های موجود در استانداری استفاده خواهد شد.

وی گفت: در سال جهاد اقتصادی باید از تمام توان و ظرفیت موجود استفاده کرد تا در احیای موقوفات که خود یک کار اقتصادی است قدم برداشته شود تا فرمایشات مقام معظم رهبری بر زمین نماند و اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مهمترین ارزش و تبعیت به ولایت فقیه را می رساند.



