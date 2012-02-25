به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر شنبه در همایش کشوری توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بوشهر اظهار داشت: مدیریت همزاد با آفرینش انسان به وجود آمده و از قرن 19 به جهان عرضه شد و همواره در حال تکامل است.

وی ادامه داد: برای دارابودن از ساختار دانش‌بنیان در عرصه مدیریت و منابع باید به مفهوم دقیق مدیریت دست یابیم.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: شیوه‌های مختلف مدیریتی از سوی پیامبران تحت عنوان اخلاق یا روانشناسی مدیریتی به جامعه عرضه شده و در متون دینی همواره بر مدیریت تاکید شده است.

وی به مرجعیت علمی ایران در سالها و قرنهای متمادی اشاره کرد و ادامه داد: کشورهای اروپایی به منظور تسلط بر دیگر علوم، علوم تجربی را در انحصار خود گرفتند.

آیت الله صفایی بوشهری تنها راه مقابله با شرایط موجود و دستیابی به پیشینه درخشان کشورهای اسلامی در عرصه علمی را احیای علوم انسانی برخاسته از دین معرفی کرد.

وی ادامه داد: منابع نقش تعیین کننده‌ای در عرصه اقتصاد و سیاست دارد که ایران نیز باید با بهره‌مندی از منابع انسانی و اقتصادی برای دستیابی به خودکفایی ، تمدن دانش بنیان خود را احیا کند.

امام جمعه بوشهر افزود: کارکرد مدیریت را هدایت راهبردی منابع سازمان یافته برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده دانست و گفت: یکی از مهمترین زیرساختهای پیشرفت و توسعه بر مدار مدیریت در گردش است.