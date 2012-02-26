سناریوهای مزدی کارگران/ حداقل مزد باید 900 هزار تومان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست رسمی 3 جانبه نمایندگان کارگران کشور در زمینه ارائه نتیجه کارشناسی ها و جمع بندی ها از سبد معیشت خانوار برگزار شد.

در این جلسه که قرار بود هر یک از گروه های 3 گانه عالی کارگری کشور نتیجه بررسی ها و کارشناسی های انجام شده در مورد سبد معیشت خانوار و قیمتها را اعلام کنند، نتایج به مراتب فراتر از مصوبه های فعلی شورای عالی کار و ارقام حداقل دستمزد 330 هزار و 300 تومانی بوده است.

کارگران در تلاش هستند تا آنجا که ممکن است و کارفرمایان در توان دارند وضعیت معیشت و دستمزدهای خود را برای سال آینده بهبود بخشند اما خلاء های ناشی از غیرواقعی بودن دستمزدها به نسبت هزینه های خانوار کارگری و ناتوانی شورای عالی کار در سنوات گذشته برای رفع این نقیصه، باعث انباشته شدن تقاضای بهبود دستمزد و در نتیجه افزایش فاصله مزد واقعی با مزد دریافتی شده است.

شکاف بین حداقل‎ها و هزینه‌ها

این موارد باعث شده است تا فاصله بین بررسی های کارگران در سبد معیشت خانوار بر روی اقلام مهمی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، تحصیل و مواردی از این دست با تعیین حداقل دستمزد 330 هزار و 300 تومانی سال 90 تفاوت فاحشی داشته باشد.

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست و گردهمایی نمایندگان کارگران کشور در زمینه ارائه جدیدترین بررسی ها و کارشناسی های انجام شده در مورد سبد معیشت خانوار خبر داد و گفت: بررسی های صورت گرفته بر مبنای قیمت های ارائه شده از سوی بانک مرکزی و وزارت بازرگانی صورت گرفته است.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که میزان تورم و افزایش قیمت ها در اقلام مهم سبد معیشت خانوار پس از اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه ها معادل 30 درصد بوده است.

افزایش 30درصدی قیمت‌ها در فاز اول هدفمندی

فتح الهی به استخراج وضعیت رشد قیمت انواع کالاهای مورد مصرف خانوار کارگری سخن گفت و افزود: در بررسی سبد جدید معیشت خانوار توانستیم بر مبنای یک کار میدانی، بررسی ها را تکمیل کنیم.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: نتیجه جمع بندی ها و سناریوهایی که توسط هر یکی از کانون های عالی کارگری ارائه شده است، به ستاد مزد شورای عالی کار خواهد رفت و خروجی شورا به عنوان پیشنهاد کارگران مطرح خواهد شد.

وی با بیان اینکه رقم حداقل دستمزد سال آینده بین 850 تا 900 هزار تومان پیشنهاد شده است، گفت: این میزان برای تامین هزینه های یک خانوار 4 نفره پیش بینی، بررسی و پیشنهاد شده است.

حداقل مزد91؛ 850تا 900هزار تومان

به گفته فتح الهی، به دلیل عدم رشد منطقی و مناسب مزد کارگران و مشمولان قانون کار در سنوات گذشته نمی توانیم انتظار داشته باشیم که ارقام برای سال جاری به یکباره رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته باشد چرا که جبران عقب ماندگی های مزدی در یک مصوبه شورای عالی کار، قابل تحقق نیست.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور تاکید کرد: متاسفانه با توجه به شرایطی که داریم نمی توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ رشد دستمزدها به میزان تورم افزایش یابد. حتی نمی توان گفت که حداقل دستمزد به میزان پیشنهاد شده و در حد سبد معیشت خانوار در سال 91 خواهد بود، با این حال ما به عنوان نمایندگان کارگران طبق مقاوله نامه های بین المللی و قانون کار موظف به اعلام واقعیت ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه اصل بر این است که کارگران بتوانند در هر سال جدید، وضعیتی بهتر از سال گذشته داشته باشند و در کنار تامین حداقلها، شرایط آینده خود را نیز برنامه ریزی کنند، گفت: با این حال دستمزدهای فعلی صرفا به دنبال تامین "خط بقاء" است و نه چیز دیگر.

این مقام مسئول کارگری کشور این مطلب را هم افزود که متاسفانه طی کردن روال تعیین حداقل دستمزد سالهای گذشته نمی تواند به افزایش 100 درصدی مزد پیشنهاد شده بیانجامد. با این حال، بررسی ها طبق سبد مصرفی استاندارد و حداقلها نیز طبق 2100 کالری انرژی مورد نیاز هر فرد در روز بررسی و جمع بندی شده است.