به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع مختلف اینترنتی، عندلیب رحمان دانشجوی بیوشیمی دانشگاه ویرجینیا اظهار داشت: وقتی درمقطع ابتدایی تحصیل می کردم، تنها دانش آموز مسلمان بودم و به عنوان یک خانواده تصمیم گرفتیم من در ساعاتی که در مدرسه هستم نماز خود را اقامه نکنم و عصر هنگام بازگشت به خانه نماز ظهر را در کنار نماز عصر اقامه کنم.

مسئله اقامه نماز تنها چالشی نیست که دانش آموزان مسلمان در مدارس دولتی با آن رو به رو هستند.

کرین نابی از مسلمانان معتقدی که در سالت لیک سیتی زندگی می کند نیز اظهار داشت در مدرسه ای که درس می خواند هیچ درکی از اهمیت حجاب وجود ندارد.

وی اظهار داشت: حجاب لباس مقدس من است، برخی پیروان ادیان آن را از درون می پوشند و من آن را از بیرون بر تن می کنم.

نابی که خود در دورانی که در مدرسه می گذرانده تجارب سختی را داشته تصمیم دارد فرزندان خود را از این مشکلات دور نگاه دارد و آنها را در مدارس دولتی آمریکا که فضای خصومت آمیز دارند ثبت نام نکند.

اینها تنها نمونه هایی از نوع رفتار مدارس دولتی آمریکا با دانش آموزان مسلمان هستند. در این میان پرسشهای بسیاری از نحوه انطباق دانش آموزان مسلمان، فضای فراهم شده برای آنها برای اقامه نماز، غذای حلال در رستوران مدرسه و برنامه ریزی در روزها و اعیاد مهم اسلامی همچنان باقی مانده است.

اگرچه در ظاهر گفته می شود اکثر آمریکایی ها از آزادی دینی به عنوان یک اصل بنیادین حمایت می کنند اما بسیاری تصدیق کرده اند دید مثبتی نسبت به اسلام و مسلمانان ندارند که این امر در بسیاری از نظر سنجیهای عمومی چون نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در سال 2010 مشخص است.

درحالی که 38 درصد از افراد شرکت کننده در این تحقیقات اظهار داشته اند دیدگاه منفی نسبت به اسلام دارند، بیش از نیمی از آمریکایی ها عنوان کرده اند اطلاعات چندانی درباره اسلام ندارند. این رویکرد منفی در جامعه آمریکا بدنبال فقدان اطلاعات صحیح و مناسب درباره اسلام شکل گرفته است.

فقدان درک درست از اسلام موجب می شود آموزگاران نیز در تعامل با دانش آموزان مسلمان خود در کلاس دچار مشکل شوند.

بسیاری از مسلمانان مدتها است اهمیت انطباق و انجام فعالیتهایی در این رابطه را به مقامات آمریکایی گوشزد کرده اند و این درحالی است که برخی مخالفان مدعی شده اند فراهم کردن این شرایط انطباقی دولت را به امتیاز دهی به یک گروه خاص وادار می کند.

حدود هفت تا هشت میلیون مسلمان در آمریکا زندگی می کنند که در فضای پس از یازدهم سپتامبر به شدت با تبعیض نژادی و گسترش باورهای کلیشه ای درباره دین و فرهنگ خود رو به رو بوده اند.

در همایشی که سال گذشته از سوی کمیته ضد نژادپرستی عرب - آمریکایی برگزار شد شرکت کنندگان نسبت به افزایش خشونتها و تعصب علیه دانشجویان مسلمان، عرب و آسیای جنوبی هشدار دادند.