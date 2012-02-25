حجت الاسلام سید غلامرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کتاب زندگانی امام حسین(ع) با مطالعه میدانی تدوین می شود.



وی گفت: از نزدیک به 10 سال گذشته بررسی‌های لازم در خصوص این کتاب آغاز شده است.



وی با اشاره به اینکه موضوع این کتاب پیرامون حیات امام حسین(ع) است افزود: این کتاب تمامی بخش های زندگی امام حسین(ع) را از تولد تا بعد از شهادت در بر می گیرد.



معاون پژوهشی و علمی بنیاد معارف اسلامی بیان کرد: برای تدوین این کتاب بالغ بر چندین هزار کتاب از متقدمین و متأخرین بررسی شده است.



وی ادامه داد: از میان کتاب های بررسی شده 60 درصد مربوط به منابع اهل سنت و 40درصد مربوط به منابع شیعه است.



حسینی با اشاره به اینکه این کتاب حدود هزار عنوان فرعی دارد افزود: این کتاب نزدیک به 100سرفصل اصلی دارد و تمامی ابعاد زندگانی امام حسین(ع) را در بر می گیرد.



کتاب زندگانی امام حسین(ع) حدود 30 جلد است



وی با اشاره به اینکه این کتاب حدود 30 جلد است افزود: در تدوین این کتاب گروهی 15نفره تلاش کرده اند و این کتاب به صورت علمی و گروهی شکل گرفته است.



معاون پژوهشی و علمی بنیاد معارف اسلامی بیان کرد: این کتاب بیشتر برای استفاده ی افرادی مفید است که می خواهند تحقیق انجام دهند.



وی گفت: برای تدوین کتاب از منابعی استخراج شده است که تا قرن 9 را در بر می‌گیرد.



حسینی ادامه داد: 10سال تلاش در تدوین این کتاب شامل مراحل کتاب شناسی و تحقیق، فیش برداری، مقابله فیش‌های برداشته شده با متن اصلی، تحقیق، تدوین بوده است و اکنون در مرحله تدوین این کتاب قرار داریم.

