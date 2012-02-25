برگزاری کارنوال خلاف قانون است/ رصد دقیق تبلیغات انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهارداشت: استان کرمان دارای مردمی بصیر و آگاه است که با انتخاب نماینده اصلح و حضور حداکثری گامی بلند را در راستای اهداف انقلاب برخواهند داشت و ولایتمداری خود را نشان خواهند داد همان طور که در گذشته نیز این گونه بوده است.

توکلی به با اشاره به آغاز زمان تبلیغات گفت: تبلیغات دارای چارچوب قانونی خاص خود است و بارها از کاندیداها و طرفداران آنها خواسته ایم این قوانین را رعایت کنند.

وی گفت: نماینده اصلح آن کسی است که خود نیز قانون را رعایت کند و این نشان از شایستگی این افراد دارد.

وی با اشاره به تدابیر ویژه دادگستری گفت: در صورت بروز تخلف در جریان انتخابات در اسرع وقت با فرد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

توکلی با اشاره به برگزاری برخی کارنوالهای تبلیغاتی در سطح استان تاکید کرد که با توجه به خلاف بودن این امر بزودی با این افراد برخورد خواهد شد.

وی از برگزاری جلسات متعدد با کاندیداها و ستادهای تبلیغاتی خبر داد و افزود: همه این افراد به خوبی در راستای رعایت قانون توجیه شده اند و تاکنون عملکرد مطلوبی نیز داشته اند.

وی با اشاره به رصد جدی تمام فعالیت کاندیداها در تمام شهرستانها گفت: قانونمنداری باید در راس امور باشد و در این راستا همه باید در ایام تبلیغات یک دل و هماهنگ عمل کنند.

