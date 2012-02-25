توسعه 6 مرکز مخابراتی تهران و البرز/ اختلال 3 روزه در ارتباط مشترکان

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید چمران، پیام نور در شهر تهران و شهید رشیدی در استان البرز از امروز ششم اسفندماه و در مراکز مخابرات سلمان فارسی، شهید نظری و امامت از فردا هفتم اسفندماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های 6650 الی 6656 در محدوده بزرگراه یادگار امام، لطفعلی خانی، همایونشهر جنوبی و فردوسی به مدت 3 روز دچار اختلال می شود.

ارتباط مشترکان مرکز مخابرات پیام نور نیز با پیش شماره های 4440 الی 4449، 4460 و4461 در محدوده کل مرکز و در مرکز مخابرات شهید رشیدی با پیش شماره های 270 الی 275 و277 در محدوده بلوار شهید فهمیده، 10 متری اصلاح بذر، موسسه اصلاح و نهال بذر، شهید منصوریان، بلوار نبوت، ترمینال شهید کلانتری و بلوار شهید موسیوند به مدت 3 روز با اختلال همراه است.

همچنین با اجرای این عملیات کابل برگردان در مرکز مخابرات سلمان فارسی ارتباط مشترکان دارای پیش شماره های 2206 الی 2209، 2211 الی 2214 و 2234 الی 2237 در محدوده میدان فرحزاد، کوچه های شهید محمد لالی، سرآسیاب، شقایق، آبشار و فرحزادی 72 ساعت اختلال خواهد داشت.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های 7754 الی 7759 در محدوده خیابان های پازوکی، برزگران و نامجو و مرکز مخابرات امامت با پیش شماره های 7740 الی 7743، 7746 الی 7748، 7715 الی 7717 و 7798 در محدوده خیابان های دماوند، فرهادی، امامت و مسیل منوچهری نیز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.