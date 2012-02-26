بارسلونا به دنبال هافبک تیم فوتبال اتلتیک بیلبائو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه اسپانیایی "ال موندو دپورتیوو"، "سیدو کیتا" به احتمال فراوان تابستان نیوکمپ را ترک خواهد کرد و مسئولان بارسا "ژاوی مارتینز" را بهترین گزینه برای جانشینی او می دانند.

گواردیولا رابطه بسیار خوبی با مارچلو بیلسا سرمربی بیلبائو دارد و همین رابطه نزدیک کمک زیادی به توافق دو باشگاه به منظور تسهیل این انتقال خواهد کرد. مارتینز 23 ساله هم به عنوان دفاع وسط و هم به عنوان هافبک دفاعی عملکرد بسیار خوبی دارد و توانایی های او نظر سران بارسلونا را جلب کرده است.

مارتینز تا سال 2016 با بیلبائو قرارداد دارد و رضایتنامه او 40 میلیون یورو در نظر گرفته شده و به این ترتیب سران بارسلونا به هیچ عنوان نمی توانند این بازیکن را با رقم ارزانی به خدمت بگیرند.