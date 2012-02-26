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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۰۸

بارسلونا به دنبال هافبک تیم فوتبال اتلتیک بیلبائو

بارسلونا به دنبال هافبک تیم فوتبال اتلتیک بیلبائو

باشگاه بارسلونا قصد دارد "ژاوی مارتینز" هافبک ملی پوش باشگاه اتلتیک بیلبائو را به خدمت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه اسپانیایی "ال موندو دپورتیوو"، "سیدو کیتا" به احتمال فراوان تابستان نیوکمپ را ترک خواهد کرد و مسئولان بارسا "ژاوی مارتینز" را بهترین گزینه برای جانشینی او می دانند.

گواردیولا رابطه بسیار خوبی با مارچلو بیلسا سرمربی بیلبائو دارد و همین رابطه نزدیک کمک زیادی به توافق دو باشگاه به منظور تسهیل این انتقال خواهد کرد. مارتینز 23 ساله هم به عنوان دفاع وسط و هم به عنوان هافبک دفاعی عملکرد بسیار خوبی دارد و توانایی های او نظر سران بارسلونا را جلب کرده است.

مارتینز تا سال 2016 با بیلبائو قرارداد دارد و رضایتنامه او 40 میلیون یورو در نظر گرفته شده و به این ترتیب سران بارسلونا به هیچ عنوان نمی توانند این بازیکن را با رقم ارزانی به خدمت بگیرند.

کد مطلب 1543222

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