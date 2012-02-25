دولت بودجه بیشتری برای فرهنگ عمومی مازندران اختصاص دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران افزود: تلاشها و خدمات شایانی در حوزه فرهنگ در مازندران صورت گرفته که ضروری است پاس داشته شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه دشمن با هجمه های گوناگون سعی در تخریب افکار پاک جوانان این مرز و بوم کرده و سرمایه گذاری کلانی برای آن صورت داده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اعتیاد و معضلات اجتماعی در حال حاضر دامن جوان ایرانی را گرفته است، تصریح کرد: نباید به بهانه کمبود منابع بودجه ای، بخواهیم جوانان خود را در منجلاب فساد و تباهی خفه کنیم.

طبرسی با بیان اینکه اعتیاد یکی از ترفندهای استکبار بوده و برای آن سرمایه گذاری کلانی کرده است، یادآور شد: باید به جای برگزاری جلسات متعدد، خروجی آن بیشتر شده و بر غنای فرهنگ عمومی استان افزود.

فعالیت 500 شبکه ماهواره ای علیه ایران



مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کشور با اشاره به اینکه شورای فرهنگ عمومی استانها باید در مقوله رفع معضلات فرهنگی جدی تر وارد شوند، اظهار داشت: متاسفانه آمریکا و کشورهای استعمارگر 300 میلیارد دلار برای تخریب افکار جوانان ایرانی هزینه می کنند.

وی با بیان اینکه 500 شبکه بیگانه، بمباران تبلیغاتی با مقولات جنگ نرم و استکباری علیه اعتقادات جوانان این مرز و بوم صورت می دهند، باید از فرصت های فرهنگی اجتماعی در کشور برای غنای فرهنگ عمومی مناطق کمک گرفت.