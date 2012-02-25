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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

طبرسی اعلام کرد:

دولت بودجه بیشتری برای فرهنگ عمومی مازندران اختصاص دهد

دولت بودجه بیشتری برای فرهنگ عمومی مازندران اختصاص دهد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران از دولتمردان خواست، بودجه بیشتری برای ارتقا فرهنگ عمومی استان مازندران اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران افزود: تلاشها و خدمات شایانی در حوزه فرهنگ در مازندران صورت گرفته که ضروری است پاس داشته شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه دشمن با هجمه های گوناگون سعی در تخریب افکار پاک جوانان این مرز و بوم کرده و سرمایه گذاری کلانی برای آن صورت داده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اعتیاد و معضلات اجتماعی در حال حاضر دامن جوان ایرانی را گرفته است، تصریح کرد: نباید به بهانه کمبود منابع بودجه ای، بخواهیم جوانان خود را در منجلاب فساد و تباهی خفه کنیم.

طبرسی با بیان اینکه اعتیاد یکی از ترفندهای استکبار بوده و برای آن سرمایه گذاری کلانی کرده است، یادآور شد: باید به جای برگزاری جلسات متعدد، خروجی آن بیشتر شده و بر غنای فرهنگ عمومی استان افزود.

فعالیت 500 شبکه ماهواره ای علیه ایران

مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کشور با اشاره به اینکه شورای فرهنگ عمومی استانها باید در مقوله رفع معضلات فرهنگی جدی تر وارد شوند، اظهار داشت: متاسفانه آمریکا و کشورهای استعمارگر 300 میلیارد دلار برای تخریب افکار جوانان ایرانی هزینه می کنند.

وی با بیان اینکه 500 شبکه بیگانه، بمباران تبلیغاتی با مقولات جنگ نرم و استکباری علیه اعتقادات جوانان این مرز و بوم صورت می دهند، باید از فرصت های فرهنگی اجتماعی در کشور برای غنای فرهنگ عمومی مناطق کمک گرفت.

کد مطلب 1543223

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