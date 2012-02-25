آل سعود مشکلات را جدی بگیرد/ مردم از وضع موجود ناراضی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، "توبی جونز" از تحلیلگران ویژه امور عربستان با اشاره به موضع "نایف عبدالعزیز" ولیعهد و وزیر کشور عربستان درباره انقلابیون این کشور گفت : نایف افراطی است و فقط به سرکوب اعتقاد دارد.

وی با اشاره به اوضاع منطقه القطیف عربستان افزود : در مناطق شرقی عربستان شبکه های گسترده ای از لوله های نفتی قرار دارد که اگر به هر دلیلی قطع شود رژیم و صنعت نفت دنیا با چالش بزرگی روبرو خواهد شد.

جونز گفت : تبعیض طایفه ای در عربستان بسیار زیاد است و بدون شک شیعیان عربستانی دایره خواسته خود را بالا خواهند برد.

وی بیان کرد: مشکلات مناطق شرقی عبارتند از تعدد مراکز ایست بازرسی، اظهارات خصمانه مقامات رژیم علیه مردم، تبعیض در زمینه تحصیلی و دیگر اقدامات تبعیضی علیه مردم مناطق شرقی، ظلم و تحقیر آشکار و تقسیم نشدن عادلانه منابع.

"ولید سلیس" فعال حقوق بشری قطیفی درباره فتواهای وهابیون معتقد است: بسیاری از اعضای پلیس ضد شورش عربستان را وهابی ها تشکیل می دهند آنها ما شیعیان را کافر می دانند و این اعتقاد آنها تحت تاثیر روحانیون سلفی است.

محمد از ساکنان منطقه القطیف عربستان معتقد است : بسیاری از شرکتهای مهم نفت از جمله آرامکو در مناطق شرقی است و جنون بزرگ بینی رژیم درباره صنعت نفت عامل اساسی برای حمایت از تظاهرات کنندگان است.

وی افزود: اگر مقاومت در منطقه دیگری که نفت در آن وجود ندارد صورت می گرفت به شدت سرکوب می شد، اما مقامات به خوبی می دانند که اگر اوضاع القطیف بحرانی شود قیمتهای نفت سر به فلک خواهد کشید.

محمد بیان کرد: خصوصیت منطقه القطیف فعال بودن آنهاست به گونه ای که دست بسته باقی نمی مانند و نسبت به تحولات واکنش نشان می دهند.

"توفیق السیف" تحلیلگر قطیفی نیز با اشاره به نقش "شیخ حسن الصفار" روحانی عربستانی می افزاید: وی همواره نقش میانجی ایفا کرده است و با بسیاری از مسئولان از جمله پادشاه عربستان ملاقات داشته است و کوشیده که برای مشکلات راهکاری پیدا کند.

السیف بیان کرد: رژیم باید مشکلات جامعه عربستان را جدی بگیرد و صرف اینکه مردم مناطق شرقی را وابسته به بیگانه معرفی کند مشکلی حل نمی شود. مردم مناطق دیگر عربستان نیز از اوضاع راضی نیستند و با مشاهده القطیف، مردم دیگر مناطق تشویق می شوند.