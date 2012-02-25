به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بهنام شاعر، مترجم و سخنگوی جایزه خورشید، راه‌یافتگان به مرحله داوری این دوره از جایزه را به ترتیب الفبایی نام اثر به شرح زیر اعلام کرد:

بخش کتاب‌های منتشر شده:

آویخته از عقربه 12، اثر سپیده داداش‌زاده

باروت حرف‌های پس از برف، اثر منصوره حکمت شعار

با موریانه‌ها در راه، اثر شهین خسروی‌نژاد

تا برسم خورشید رفته است، اثر صدیقه اسماعیل‌لو

تشریفات، اثر بهاره رضایی

خوابگرد و جاده‌های بی‌پا، اثر مریم فتحی

در جمع ما، اثر غزل مصدق

دیوار کاغذی، اثر محبوبه کلبعلی

مردن به زبان مادری، اثر روجا چمنکار

من از حالا شروع شدم، اثر منیره پرورش

نبض کوچه را بگیر، اثر مریم اسحاقی

واژه‌ها آسوده نخوابیده‌اند، اثر مه آ محقق

یک خوشه زن، اثر مهری رحمانی



بخش کتاب‌های منتشر نشده:

اپیزودی از درد، اثر لیلا حکمت‌نیا

با اسفندیاری در چشم چپ، اثر آنا رضایی

سردم نبود، اثر پگاه احمدی

طوفان بادیه، اثر آزاده فراهانی

لشگر شکست‌خورده‌ی کلمات، اثر آیدا عمیدی

من و خواهرم، اثر کتایون ریزخراتی



نامزدهای نهایی چهارمین دوره جایزه‌ی خورشید از میان آثار فوق و توسط داوران این دوره: بنفشه حجازی، آزیتا قهرمان، رؤیا تفتی، سپیده جدیری و مهری جعفری انتخاب خواهند شد.

از برندگان دوره‌های گذشته این جایزه می‌توان به کتاب‌های «با خودم حرف می‌زنم» اثر روجا چمنکار، «مشق آب‌ها را می‌نویسم» اثر نسیم جعفری و «می‌خواهم بچه‌هایم را قورت بدهم» اثر رؤیا زرین اشاره کرد.