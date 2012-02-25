خراسان شمالی آماده ورود به عرصه های بین المللی اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر ابوطالب شفقت عصر شنبه در نشست کارگروه تخصصی امور اقتصادی خراسان شمالی گفت: برپایی نخستین نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو و برپایی هشتمین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران با محوریت خراسان شمالی در ترکمنستان، آمادگی خراسان شمالی را در ورود مقتدرانه به عرصه های بین المللی اقتصاد ثابت کرد.

وی در مورد دستاوردهای نمایشگاه ترکمنستان گفت: در طول این نمایشگاه از مجموع بیش از 15 میلیون دلار قرارداد تجاری منعقده، 65 درصد قراردادها متعلق به تجار و شرکت های خراسان شمالی بود.

شفقت ادامه داد: علاوه بر این توافقات اولیه برای انعقاد قراردادهای تجاری با تجار خارجی به مبلغ تقریبی 50 میلیون دلار در حوزه های مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی، صنایع دستی صورت گرفت.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی اظهار داشت: در این نمایشگاه، استانداری خراسان شمالی پیشنهاد برگزاری نمایشگاه تأسیسات و تجهیزات ساختمانی با محوریت خراسان شمالی در کشور ترکمنستان را مطرح کرد که وزیر تجارت ترکمنستان از این پیشنهاد به گرمی استقبال کرد.

وی افزود: همچنین کشور ترکمنستان نیز برای برگزاری نمایشگاه در خراسان شمالی اعلام آمادگی نمود که در صورت نهایی شدن این پیشنهاد، نمایشگاه مشترک جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان تابستان سال 91 در مرکز خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

شفقت گفت: در این نمایشگاه، از مجموع غرفه‌های واگذار شده، تعداد 20 غرفه به استان خراسان شمالی و تعداد 31 غرفه نیز به سایر استان‌های کشور تعلق داشت.

نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران با محوریت خراسان شمالی از دوم تا چهارم اسفند ماه عشق آباد ترکمنستان برگزار شد.