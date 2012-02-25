به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی پور قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: این نمایشگاه‌ها در محل دائمی نمایشگاه های قم، مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) و منطقه پردیسان برپا می‌شود.



وی به زمان برپایی نمایشگاه ها اشاره کرد و بیان داشت: اولین نمایشگاه از هشتم اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های قم آغاز و تا 14 اسفندماه ادامه خواهد داشت.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم ادامه داد: در این نمایشگاه کیف، کفش و پوشاک و در قسمتی از آن هم مرغ، ماهی، گوشت، برنج و پودر شوینده عرضه می شود.



عالی پور اعلام کرد: از تاریخ 18 تا 25 اسفندماه نیز در همان محل نمایشگاه مواد غذایی، خشکبار، شیرینی و ... عرضه می شود.



وی با اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) اظهار داشت: این نمایشگاه ترکیبی از دو نمایشگاه قبلی است و اقلام عرضه شده دردو نمایشگاه قبلی یک جا در آن عرضه می شود.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم زمان برگزاری این نمایشگاه را از تاریخ 15 تا 25 اسفندماه اعلام کرد.



عالی پور اضافه کرد: نمایشگاه منطقه پردیسان در تاریخ 15 تا 25 اسفندماه و برای اولین بار برپا می شود که تمامی اقلام نمایشگاه‌های قبلی در آن عرضه می شود.



وی با بیان اینکه ظرفیت ایجاد حداقل هزار غرفه نمایشگاهی وجود دارد اظهار داشت: در صورت فراهم بودن فضا در منطقه نیروگاه هم اقدام به برپایی نمایشگاه خواهیم کرد.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم افزود: تعداد 2 هزار واحد صنفی موفق به حضور در نمایشگاه نشده اند که این واحدها در قالب جشنواره بهاره تا آخر اسفندماه اجناس خود را عرضه می کنند.



عالی پور با بیان اینکه این فروشگاه ها به وسیله بنر مشخص شده اند ادامه داد: اجرای حراج و فروش فوق العاده نیز با مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد.



وی تصریح کرد: در صورت بروز شکایت رسیدگی به شکایت تا زمان برپا بودن نمایشگاه امکان پذیر است و ماموران اداره تعزیرات هم در نمایشگاه حضور دارند.



