روشنفکران ما به شدت از تحولات منطقه دور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر سید محمد مهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در نشست بررسی "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" که شنبه ششم اسفندماه در مؤسسه علمی پژوهشی و برنامه ریزی ایران برگزار شد گفت: توسعه اجتماعی دارای سه ویژگی عمیق، هماهنگ و فراگیر است و فراتر یک تمدن جهانی نگاه می کند.

وی افزود: سبک زندگی به معنای توسعه نیست بلکه باید بنیانهای اجتماعی و ساختارهای اجتماعی نیز تغییر کند. حلقه واسط مفاهیم ابرپارادایم مفروضات و پیش فرض های متافیزیکی توسعه "فلسفه تاریخ" است. اینکه غرب چه در گرایشهای سوسیالیستی و کمونیستی و چه لیبرالیسمی به فلسفه تاریخ پرداخته است ناظر به همین نکته است که برنامه ریزی برای توسعه در مقیاس جامعه جهانی بدون فلسفه تاریخ (فلسفه تاریخ اجتماعی) ممکن نیست.

حجت الاسلام میرباقری یادآور شد: در مدیریت اجتماعی تا یک اندیشه مدون نداشته باشیم و موانع و مقدورات آن را مشخص نکنیم نمی توانیم برنامه ریزی کرده و در نهایت به الگوی مشخصی دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه برخی کارشناسان توسعه در کشورمان بر همگرایی برای دستیابی به الگوی توسعه تاکید می کنند گفت: توسعه بدون همگرایی ممکن نیست و جامعه باید به یک گرایش واحد برسد و البته بدون دغدغه های مشترک اجتماعی توسعه اجتماعی دست یافتنی نیست.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم افزود: بر اساس اندیشه های فلسفی تاریخی همان طور که تکامل بدون همگرایی ممکن نیست، بدون واگرایی هم دستیابی به تکامل امکانپذیر نخواهد بود چرا فلسفه غرب در مسیر توسعه پیش بینی جنگ جهانی می کنند.

وی گفت: نظریه برخورد تمدنها برای یکی از فلاسفه اجتماعی غرب است آنها این مباحث را تئوریزه کرده و مرزهای تمدنی را روشن کرده اند و پیش بینی (پیشنهاد) جنگ را کردند. اگر همگرایی مبدأ توسعه جهانی است پس این جنگ نظامی و دولت سازی چیست؟ این مسئله نشان می دهد که توسعه تنها مبتنی بر همگرایی نیست.

حجت الاسلام میرباقری افزود: در اندیشه فلسفه تاریخی ما هم که جنگ حق و باطل، کفر و ایمان به جای جنگ سنت و تجدد و ... وجود دارد به هیچ وجه این همگرایی در نهایت به آشتی انبیا و فراعنه منتهی نمی شود تا غلبه انبیا بر فراعنه واقع نشود همگرایی بدست نمی آید.

وی با رد نظر برخی کارشناسان که انقلاب اسلامی را مانع توسعه می دانند گفت: انقلاب اسلامی از عوامل اصلی توسعه یافتگی است.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در عین حال تاکید کرد: اگر لیبرال و اومانیسم و غیره بنیان های تجدد را شکل می دهند، اگر فردیت و هویت خودبنیاد اجتماعی بنیادهای توسعه مدرن را شکل می دهد همه در سکولاریسم خلاصه می شود.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تفکرمان فلسفه تاریخ خودمان باشد جامعه ایران کانون تحول و توسعه جهانی است و اتفاقا فیلسوفان اجتماعی غرب نیز متوجه چنین مسئله ای شده اند.

حجت الاسلام میرباقری تاکید کرد: انقلاب اسلامی مسیر دیگری در جریان تجدد و تکامل اجتماعی است. انقلاب اسلامی بدنبال یک توسعه دیگری است این توسعه از تغییر بنیادهای اجتماعی شروع می شود که ما در این زمینه پیشرفت هایی داشته ایم.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی مسیر دیگری در توسعه ایجاد کرده است و این مسیر از لایه های عمیق اجتماعی ما شکل گرفته، در انقلاب اسلامی معتقدیم که می توان به سعادت این جهانی رسید با سعادت آن جهانی. انقلاب اسلامی در مسیر ایجاد تمدن جدید است و با توسعه غرب چالش جدی دارد لذا پذیرش الگوی توسعه غرب برای ما نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه اصلا جوابگو نخواهد بود.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم تاکید کرد: ما باید بر اساس عقلانیت خود الگوی توسعه را رقم بزیم و به نظرم مقایسه ایران با کره، سنگاپور، مالزی و ... کودکانه است و ناشی از فقدان اندیشه فلسفه تاریخ است و متاسفانه روشنفکران ما به شدت از تحولات منطقه بدور هستند.

حجت الاسلام میرباقری افول سیاسی شوروی سابق را ناشی از انقلاب اسلامی دانست و افزود: افول سیاسی شوروی ناشی از انقلاب اسلامی است نه جنگ سرد چون افول سیاسی شوروی بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. منطقه خاورمیانه که منطقه ظهور انبیای الهی است محل شکل گیری تمدن دیگری است که در مقابل تمدن غرب می ایستد.

وی با اشاره به تعریف توسعه گفت: طراحی الگوی توسعه بدون یک نگاه فلسفی تاریخی و توجه به نقاط همگرایی و واگرایی ممکن نیست ضمن اینکه الگوی توسعه باید معطوف به مقیاس جامعه جهانی باشد. برای دستیابی به الگوی پیشرفت باید براساس مبانی و ایدئولوژی اسلامی حرکت کنیم.