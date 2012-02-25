اعلام نتایج هفته دوم لیگ داخلی تیراندازی استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دومین هفته لیگ داخلی تیراندازی استان البرز در هشتگرد ادامه یافت.

در این مسابقات و در بخش تپانچه بادی، تیم میثاق با امتیاز 1105 مقام اول، تیم مالک اشتر با امتیاز 1097 مقام

دوم و تیم دستگردی الف که میزبانی این هفته مسابقات را برعهده داشت با امتیاز 1075 مقام سوم را کسب کرد.

در بخش تفنگ بادی، تیم دستگردی "الف"، تیم شهید کریمی وقار و تیم دستگردی "ب" به ترتیب مقام⁯های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در هفته دوم لیگ داخلی تیراندازی استان البرز، محمدعلی پساویده از تیم میثاق، میثم زمانی از تیم مالک اشتر و سید سعید ساداتی از تیم دستگردی"الف" به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

همچنین در قسمت انفرادی تفنگ، امین ثباتی از تیم دستگردی "الف" با کسب 387امتیاز، فرزاد مناف⁯فر از تیم شهید کریمی وقار با امتیاز 384 و سید احمد پورمرورفرد از تیم میثاق با امتیاز 381، نفرات اول تا سوم شدند.

گفتنی است که اولین هفته مسابقات لیگ داخلی تیر⁯اندازی استان البرز در سالن مالک اشتر شهر هشتگرد برگزار شد و تیم هشتگرد میزبان این رقابت⁯ها، در بخش تپانچه بادی یک برد و 5 باخت را ثبت کرد و در بخش تفنگ بادی نتیجه را با 6 باخت واگذار کرد.

