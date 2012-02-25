قیمت سکه در 6 سال اخیر 7 برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه "همشهری اقتصاد" در شماره جدید خود به بررسی قیمت سکه در 6 سال اخیر پرداخته و در ادامه اعلام کرده که در این مدت قیمت سکه بیش از 7 برابر شده است.

این ماهنامه در نگاهی ویژه خاطرات دورزدن تحریم را به روایت مقامات در سالیان گذشته مورد بررسی قرار داده است و در این باره گفتگوهایی با محمدشریعتمداری وزیر بازرگانی دولت خاتمی، بابک افقهی رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت و اکبر ترکان معاون وزیر نفت در دولت نهم و وزیر اسبق راه و ترابری انجام داده است.





"خریداران نفت ایران باید تائید صلاحیت شود"، "خانه تکانی قیمت در بازار خانه‌های کلنگی"، و " سود 450 میلیارد تومانی عمره در جیب بانکها" عناوین سه گزارش دیگری است که این ماهنامه در شماره جدید خود در دستور کار خود قرار داده است.



در این شماره همشهری اقتصادی آثار و گفتگوهایی با پرفسور آمارتیا سن برنده جایزه نوبل اقتصاد، پرفسور چارلزتالیافرو فیلسوف معاصر، پرفسور مارتین جی استاد دانشگاه هاروارد و پیام نوام چامسکی درباره آمارتیا سن به این نشریه دیده می‌شود.

عملکرد اقتصادی مجلس، تحولات اقتصادی سال 90 و نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد (داووس ) در شماره جدید این مجله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. "چرا احمدی نژاد رشد اقتصادی را ناقص اعلام کرد"، عنوان گزارش دیگر همشهری اقتصاد در شماره جدید است. پیش بینی رشد اقتصادی سال آینده توسط همشهری اقتصاد نیز در این شماره مورد توجه است.



گفتگوهایی با مجید نامجو وزیر نیرو، محمد خوش چهره عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، محمود فاطمی عقدا معاون وزیر مسکن و شهرسازی، فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ، سیدجواد سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران، میثم موسایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، محمد کریمی رئیس کل بیمه مرکزی، عبدالعلی صاحب محمدی معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و امید قائمی مدیرعامل فرابورس از دیگر مطالب همشهری اقتصاد در شماره جدید است.



شماره جدید همشهری اقتصاد در 230 صفحه و به قیمت 2000 تومان به روی دکه‌های روزنامه‌فروشی آمده است.