به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیری ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهارکرد: امسال برای اولین بار تمامی استعلامات کاندیداها از طریق ثبت احوال در کمتر از 24 ساعت و به صورت رایانه‌ای انجام شد.

وی با اشاره به مدت زمان باقیمانده تا انتخابات و مدارکی که برای اخذ رای باید همراه رای دهندگان باشد، اظهار داشت: ثبت احوال برای حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای، برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته که یکی از این اقدامات افزایش ساعات اداری مراکز ثبت احوال تا ساعت 6 بعدازظهر است.

نیری ادامه داد: برای اخذ رای همراه داشتن شناسنامه الزامی است، البته بهتر است افراد کارت ملی خود را برای تسریع در رای‌گیری به وسیله بارکد خوان همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه متولدین 12 اسفندماه 1372 و قبل از آن می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، عنوان کرد: برای صدور سریع کارت ملی افراد، چون صدور به صورت متمرکز از تهران است فقط می‌توان برای تسریع در رای‌دهی، شماره ملی افراد را به آنان اعلام کرد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی گفت: امیدواریم در پایان سال 91 تا نیمه‌ سال 92 آرشیو مدارک سجلی و شناسنامه‌ای در کل کشور کامل شود تا بتوان حتی غیر از محل تولد افراد، شناسنامه‌هایشان را تعویض کرد.