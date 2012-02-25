صادرات 419 میلیون دلاری از گمرکات آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی آذربایجان غربی افزود: طی 11 ماهه سال جاری 981 هزار تن کالا به ارزش 419 میلیون دلار از گمرکات و بازارچه های مرزی استان با احتساب تجارت چمدانی صادر شده است.

وی از افزایش 31 درصدی از نظر وزن و 12 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی آذربایجان غربی طی 11 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: طی این مدت صادرات سیمان، فرآورده انواع میوه و سبزیجات، مواد پلاستیکی، میوه های خوراکی و پسته از استان افزاش یافت.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به سهم 60 درصدی کشور عراق در صادرات کالاهای تولیدی استان، عنوان کرد: ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان و روسیه کشورهای مقصد صادرات کالاهای استان هستند.

اسکندری از کشف بیش از 18 هزار و 500 عنوان تخلف طی بهمن ماه سالجاری خبر داد و با اشاره به انجام 422 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی، افزود: در این راستا 16 هزار و 830 پرونده تخلف به ارزش 130 میلیارد ریال تشکیل و جهت صدور حکم به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

وی مواد لبنی، غلات و حبوبات، مواد پروتئینی، پودرهای شوینده، خدمات عمومی، مصالح ساختمانی و غیره را از جمله موارد مهم بازرسی شده دانست و گفت: طی این مدت شش هزار و 400 شکایت مردمی از طریق سامانه 124 ستاد خبری سازمان دریافت شده که از این تعداد دو هزار و 400 مورد به عنوان متخلف شناخته شدند.

غلامرضا دیزج نژاد معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه هیچ مشکلی در راستای تخصیص بودجه برای حل مشکلات صادرات کالا از استان نداریم، از تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی خواست تا همکاری و همت لازم در جهت توسعه صادرات غیر نفتی را داشته باشند.