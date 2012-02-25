چینی ها برای خرید گیاهان دارویی از استان قزوین اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شانگهای در این سفر با تشکیل کارگروههای تخصصی در بخشهای صنعت، ماشین آلات، عمران و شهرسازی، مواد غذایی و گیاهان دارویی و عمران و گردشگری توافق هایی صورت گرفت.

در این نشست های تخصصی با نظارت مشاور بانکی و اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین در خصوص خرید لوله های تحت فشار شامل گاز، آب، تامینئ مواد اولیه داروهای گیاهی، چند تفاهم نامه امضاء شد.

همچنین در زمینه افزایش سطح کشت انگور از طریق هورمون کالبرکس( CALBREX) مقرر شد پس از ارائه نمونه چینی با رشد محصول نسبت به عقد قرارداد و انتقال این هورمون اقدام شود.

مذاکره و امضای تفاهم نامه شرکت قند هگمتان در زمینه ورود ماشین آلات تولیدی و فرآوری شکر با شرکت های چینی از دیگر قراردادهای منعقد شده با چینی ها بود.

همچنین سه تن از تولیدکنندگان فعال استان قزوین در قالب کارگروه گیاهان دارویی شامل سید علی هاشمیان، طباخ هاشمی و افروز با عزیمت به استان نانجینگ از کارخانه تولید داروهای گیاهی دیدن کردند.

در این بازدید پاو چانگ جی رئیس کمپانی داروهای گیاهی این استان گفت: با تولید بیش از 700 نوع گیاه دارویی در این کارخانه سالانه بیش از 800 تا یک میلیارد یوان فروش محصول داریم که به سایر کشورها نیز صادر می شود.

وی گفت: استاندارد گیاهان سنتی و دارویی چین توسط این واحد تعیین می شود و با تولید محصولات کیفی در صدد افزایش کیفیت و کمیت گیاهان دارویی در این واحد هستیم که به واردات مواد اولیه داروهای گیاهی نیازمندیم.

در این نشست سید علی هاشمیان یکی از تولید کنندگان گیاهان دارویی قزوین از وضعیت تولید گیاهان دارویی در کشور هم گزارشی ارائه کرد و گفت: اتستان قزوین با داشتن منطقه الموت که از دیرباز محل تولید گیاهان دارویی بوده می تواند بخشی از نیاز کشور چین به این مواد را تامین کند.

در این نشست تولیدکنندگان چینی برای خرید مواد اولیه گیاهان دارویی از ایران از جمله استان قزوین اعلام آمادگی کردند.