به گزارش خبرنگار مهر، سردار نوخدا قاسمی ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک با بیان اینکه، دشمن از راههای مختلف در تلاش برای کاهش حضور مردم در انتخابات است که باید هوشیار و آگاه بود، افزود: بر این اساس 12 اسفند آزمون مهمی است که مردم با آمدن پای صندوق های رای همه توطئه ها وبرنامه های دشمن را می توانند خنثی کنند.

وی با اشاره به اینکه، ملت ایران تاکنون مقاطع حساس مختلفی را پشت سر گذاشته است، اضافه کرد: حضور اقشار مختلف مردم در انتخابات کارساز است و دشمن را از طمع به نظام و کشور ایران مایوس می کند.

سردار قاسمی گفت: انتخابات فصل تعیین سرنوشت سیاسی هر فرد در جامعه است و حضور در پای صندوق های رای سرنوشت چهار ساله سیاسی ما را رقم می زند.

وی حضور در انتخابات را تکلیف شرعی دانست و گفت: حضور در انتخابات باید آگاهانه و با انتخاب اصلح باشد.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی اضافه کرد: تحریم مساله امروز نیست کشور ما از یک هفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحریم شد و امام راحل فرمودند اگر آمریکا در طول عمر ننگین خود یک خدمت کرده باشد، همین تحریم است.

سردار قاسمی گفت: با اعتقادات، اتحاد و ولایت فقیه که در این کشور وجود دارد، ایران اسلامی بیشتر از این نیز می تواند در دنیا مطرح باشد.



