مصوبات چهارماه اول سال 91 شورای هنری تئاتر شهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هنری مجموعه تئاتر شهر از میان آثار متقاضی اجرای در این مجموعه آثار منتخب را تا پایان تیرماه 91 به شرح ذیل اعلام کرد:

تالار اصلی: "عشق و عالیجناب" به کارگردانی حسین پاکدل، "پول نمیدم پول نمیدم "به کارگردانی مسعود دلخواه و"جنایت در بولوار" به کارگردانی سهراب سلیمی.

تالار چهارسو : "دو لیتر در دو لیتر صلح" به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ، "خون رقصه" به کارگردانی رضا صابری، "خلاصه خون و گل سرخ" به کارگردانی بهزاد فراهانی.

تالار سایه: "پالتوی پشمی قرمز" به کارگردانی افسانه ماهیان، " گروتسکی بر تبارشناسی دروغ و تنهایی" به کارگردانی سجاد افشاریان و "خرس" به کارگردانی اسماعیل شفیعی.

تالار قشقایی: "آدمکش" به کارگردانی محمد زوار بی‌ریا، "مقام عاشقی" به کارگردانی محمد حاتمی و" عترافاتی درباره زنان" به کارگردانی رضا حامدی خواه.

کارگاه نمایش: "این روبان سیاه به سقف آسمان است" به کارگردانی محمد مساوات، "ایستاده سر سوراخ سوپ خوری" به کارگردانی علی ثقفی و "اوریدیس" به کارگردانی دل آرا نوشین.

بدیهی است اجرای عمومی این آثار منوط به اخذ مجوز از شورای نظارت و ارزشیابی و توافق شورای حمایت است.