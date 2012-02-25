تبلیغات دشمنان برای شرکت نکردن مردم در انتخابات بی تاثیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالجواد غرویان ظهر شنبه در دیدار مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، به مناسبت آغاز نیمسال دوم تحصیلی91-90 با بیان اینکه باید ارزش این حضور به درستی تبیین شود، تصریح کرد: مردم با حضور خود در انتخابات 12 اسفند، حماسه دیگری از جنس حضور در راهپیمایی 22 بهمن خلق می‌کنند و مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب اسلامی ایران می‌زنند.

وی افزود: با توجه به حساسیت شرایط فعلی ایران، به‌ویژه مسئله انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر همه خصوصا قشر فرهیخته دانشگاهی واجب است که تمامی تلاش خود را به این امر معطوف کنند.

غرویان اظهار داشت: مسئولان دانشگاه علاوه بر جنبه علمی کار به پرهیزکاری و خلوص نیت و در نظر داشتن رضای حضرت حق در انجام امور توجه کنند.

وی همچنین با تبریک انتصاب جعفر سعیدی به عنوان رئیس واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی در نیشابور و برای او و همکارانش از درگاه خداوند توفیق در خدمت‌گزاری را مسئلت کرد.

در ابتدای جلسه رئیس دانشگاه آزاد نیشابور، دکتر سیدهادی حسینی فدروی، گزارشی از عملکرد این واحد دانشگاهی در طول سال گذشته و راه‌اندازی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی در نیشابور و پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در این واحد ارائه کرد.