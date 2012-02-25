غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری در ارتباط با گفته‌های حبیب کاوش مبنی‌بر عدم درخواست عوامل این فیلم برای اکران نوروزی به خبرنگار مهر گفت: ما برای اکران این فیلم در نوروز 91 به اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد درخواست دادیم و رونوشت آن را به شورای صنفی نمایش ارائه کردیم.

وی افزود: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و حوزههنری از اکران عمومی "بوسیدن روی ماه" در نوروز استقبال می‌کنند و در تلاشند این شرایط برای فیلم فراهم شود.

فرجی تأکید کرد: البته واکنش‌ها و استقبالی که از این فیلم در جشنواره فجر شد نیز یکی از دلایلی است که باعث می‌شود نوروز 91 را برای اکران آن انتخاب کنیم.

منوچهرمحمدی تهیه‌کننده "بوسیدن روی ماه" خود طراح فیلمنامه این فیلم است؛‌ فیلمی که در آن بازیگرانی چون شیرین یزدان‌بخش، رابعه مدنی، مسعود رایگان، صابر ابر، شبنم مقدمی، شاهرخ فروتنیان، شیدا خلیق، حسن نجاریان، امیرحسین رستمی، نازنین خزائی، لیدا عباسی، لیلی فرهادپور، محمد کارت و سعید پورصمیمی بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان "بوسیدن روی ماه" آمده است: احترام‌السادات و فروغ خانم در همسایگی هم زندگی می‌کنند و بیش از 20 سال است که در انتظار فرزندانشان هستند.

حبیب کاش سخنگوی شورای صنفی اکران در واکنش به اظهارات همایون اسعدیان در برنامه تلویزیونی "هفت"، در گفت‌وگویی درباره سرانجام اکران نوروزی فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" گفته بود: "بوسیدن روی ماه" را دیده‌ام و از این فیلم بسیار لذت بردم. اما این فیلم تا امروز جزو متقاضیان اکران نوروزی هم نبوده‌است.

