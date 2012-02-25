باران میهمان ناخوانده ستادهای انتخاباتی خوزستان/ پوسترها مچاله شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران در حالی از صبح امروز در اغلب شهرهای استان آغاز شد که مردم خوزستان از مدتها قبل برای بارش باران لحظه شماری کرده و کشاورزان دست به دعا برده بودند.

با وجود این، بارش باران اغلب برنامه های کاندیداهای مجلس شواری اسلامی در خوزستان را لغو کرد و امروز اغلب برنامه های و نشستهای مردمی داوطلبان مجلس به علت عدم حضور مردم به دلیل بارش باران یا نبود شرایط لازم لغو شد و اینگونه، فرصت تبلیغات از کف آنان رفت.



همچنین بارش باران باعث شد که پوسترهای نصب شده برخی نامزدها از دیوار جدا و به صورت مچاله روی زمین بیفتد به همین دلیل اعضای ستادهای انتخاباتی باید بعد از پایان بارش باران، نصب پوسترها البته در محلهای تعبیه شده از سوی شهرداریهای استان را از نو آغاز کنند.



با وجود اینکه از سوی شهرداری اماکنی برای نصب پوستر در اندازه های قانونی تهیه شده است ولی برخی کاندیدها با بی توجهی به قانون و زیبایی محیط شهری، اقدام به نصب پوستر روی دیوارهای سطح شهر، کیوسکهای تلفن و ایستگاههای اتوبوس کرده اند که انتظار می رود از سوی نهادهای مسئول با این قبیل داوطلبان برخورد قانونی شود.



برخلاف انتخابات گذشته که تبلیغات نامزدها باعث آسیب رساندن به محیط شهری و آسیب رساندن به دیوارهای و اماکن شهری می شود این بار به علت وجود قانونی مشخص برای تبلیغات، آسیب چندانی به اماکن عمومی شهر نرسیده و کاندیداها اغلب به رو به نصب بنر و توزیع کارتهای ویزیت کرده اند.



البته اینگونه تبلیغات یک مشکل هم دارد و آن هم این است که اغلب کاندیداها نتوانسته اند آنگونه که باید و شاید خود را به مردم معرفی کنند و اغلب آنها ناشناخته هستند.