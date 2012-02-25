به گزارش خبرنگار مهر، همایش گردهمایی پیشکسوتان پرسپولیس برای تقدیر از دو پیشکسوت این باشگاه و تشکر از پیروزی سرخپوشان مقابل استقلال در حالی برگزار شد که بسیاری از بزرگان این باشگاه خاطرات گذشته را در کنار همدیگر مرور کردند. حاشیه‌های این گردهمایی را در زیر می خوانید:

* در این مراسم حضور حمید استیلی و ناصر محمد خانی بیش از همه نفرات جلب توجه می کرد که در ابتدا و پایان آن اکثر پیشکسوتان و بازیکنان فعلی این تیم به سوی آنها رفتند و با این دو بازیکن قدیمی دیدار و گفتگو کردند.

* از بین چهره هایی که با حمید استیلی دیدار کرد مهدی مهدوی کیا بود. این دو در پایان مراسم و پس از روبرو شدن با همدیگر به گرمی از همدیگر استقبال کردند و استیلی برای مهدوی کیا آرزوی موفقیت کرد.

* ناصر محمد خانی که آخرین عضو حاضر در این مراسم بود ابتدا از خبرنگاران پرسید که اگر مراسم تمام نشده وارد سالن شود و پس از اینکه وارد مراسم شد در گوشه ای نشست، علی پروین پس از دیدن محمد خانی به سمت او رفت و به وی گفت تو که نمی آیی ما میاییم و محمدخانی نیز با عذرخواهی گفت متوجه نشدم زیرا تازه وارد سالن شدم.

* در سالن غذاخوری یک طوطی بزرگ وجود داشت که سوژه اکثر نفرات بود و بسیاری از پیشکسوتان و بازیکنان پرسپولیس با این طوطی عکس انداختند. نکته جالب توجه این بود که مرتضی فنونی زاده وقتی خواست از کنار این طوطی عبور کند این پرنده جیغ کشید که باعث ترسیدن این بازیکن پیشین پرسپولیس شد.

* برگزاری این نشست فرصت مناسبی برای تبلیغات یکی دو کاندیدای مجلس بود. همچنین کاندیداهای دیگر نامه هایی را به برخی پیشکسوتان می دادند و از آنها برای حضور در نشست هایی دعوت می کردند.

* در پایان مراسم علی پروین در کنار درب ورودی قرار گرفت و حاضران را بدرقه کرد.

* همایون بهزادی یکی از ستاره های بزرگ پرسپولیس لحظاتی که پشت تریبون قرار گرفت تا در مورد این گردهمایی صحبت کند، حسن غفوری فرد وارد سالن شد و این مسئله نظم مراسم را به هم ریخت و صحبت های بهزادی را قطع کرد که این پیشکسوت پرسپولیس از این مسئله بسیار ناراحت شد.

* ناصرمحمدخانی، حمید استیلی، پایان رافت و سعید عزیزیان در کنار همدیگر نشسته بودند و خاطرات جذابی را تعریف می کردند ضمن اینکه بازیکنان دهه 50 پرسپولیس در بخشی از سالن گرد هم آمده بودند و در مورد وضعیت این تیم با همدیگر صحبت می کردند.

* در پایان مراسم علی کفاشیان و امیر عابدینی با همدیگر روبرو شدند و به گرمی از یکدیگر استقبال کردند. آنها در خصوص وضعیت آینده فدراسیون فوتبال نیز با همدیگر دقایقی صحبت کردند.

* مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال هم پس از صرف نهار به سمت پیشکسوتان پرسپولیس رفت و با آنان به گرمی دیدار و گفتگو کرد.

* حاجیلو مجری برنامه بارها از خاطرات خود با عابدزاده صحبت می کرد که در یکی از این خاطرات به روز بازی ایران مقابل استرالیا در سال 97 اشاره کرد و صحنه ای که عابدزاده از تور پاره عبور کرد و تمام اتفاقاتی که باعث شد ایران غرق شادی شود.

* در پایان مراسم محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بیش از همه نفرات حاضر در نشست مورد توجه رسانه ها قرار گرفت به شکلی که وی حدود نیم ساعت با آنها به گفتگو پرداخت.

* شیث رضایی بازیکن محروم پرسپولیس نیم ساعت بعد از آغاز مراسم از محل برگزاری این گردهمایی خارج شد.

* محمود خوردبین، علی دایی و کریم باقری به این مراسم دعوت شده بودند و از همه مهمتر قرار بود خوردبین در این جلسه تقدیر شود این نفرات در مراسم شرکت نکردند.