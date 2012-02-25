86 درصد از مشترکان برق در کردستان خانگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جمال الدین امینی ظهر شنبه در سمینار آموزشی توجیهی مدیریت مصرف ویژه معلمان و دبیران سراسر استان کردستان اظهار داشت: هم اکنون حدود 86 درصد مشترکین استان کردستان در بخش خانگی قرار دارند و بیشترین برق در این بخش مصرف می شود و مدیریت مصرف در این بخش نتایج خوبی در کاهش مصرف در پی دارد.

وی با تاکید بر اهمیت انرژی برق در زندگی امروزی خواستار توجه جدی جامعه به موضوع مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت این انرژی پاک و مفید شد و عنوان کرد: شرکت توزیع برق استان کردستان برنامه های ویژه ای را در این بخش در دستور کار قرار داده است.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان کردستان گفت: با توجه به اینکه امروزه بر تعداد وسایل الکتریکی افزوده می شود استفاده از انرژی برق در زندگی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و به جرات می توان گفت زندگی بدون برق در جامعه کنونی محال است و به همین دلیل از معلمان و دبیران انتظار می رود در آموزش و فرهنگ سازی روش های مدیریت مصرف در بین دانش آموزان همکاری لازم با شرکت توزیع برق داشته باشند.

وی افزود: تجربیات قبلی نشان می دهد دانش آموزان پتانسیل خوبی در کسب آموزش و مهارت های جدید دارند و با ارائه راهکارهای مدیریت مصرف به آنها می توان به کسب نتایج مطلوب و مورد نظر امیدوار بود و با توجه به نقش حیاتی معلمان و دبیران در آموزش، برنامه هایی برای استفاده از ظرفیت بالای آنان در نظر گرفته شده است و انتظار می شود با اجرای این برنامه ها اهداف مورد نظر شرکت در آینده حاصل شود.

در بخش دیگری از این سمینار توجیهی و آموزشی در استان کردستان فرید مظهری، رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان کردستان با تشریح برنامه های در نظر گرفته شده برای معلمان و دبیران، راهکارهای مدیریت مصرف را برای آنها تشریح کرد.

وی گفت: مدیریت مصرف روش های پیچیده و غیر قابل دسترسی ندارد بلکه با رعایت موارد ساده از جمله استفاده از لامپ های کم مصرف، خاموش کردن لامپ های اضافی، استفاده از وسایل الکتریکی با برچسب انرژی مناسب و استفاده از وسایل پرمصرف در ساعت های خاص می توان به نحو چشمگیری از مصرف خانواده ها کاست و به مصرف مطلوب و بهینه دست یافت.

شرکت توزیع برق کردستان به منظور نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف برق، در سال های اخیر سمینارهای متعددی را با حضور اقشار مختلف جامعه برگزار کرده است و این برنامه همچنان ادامه دارد.

