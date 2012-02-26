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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

اختصاصی مهر/

حواله نهاده های کشاورزی روی دست کشاورزان کمالان ماند

حواله نهاده های کشاورزی روی دست کشاورزان کمالان ماند

کمالان - خبرگزاری مهر: عدم ارائه کود و نهاده های کشاورزی سبب شد تا حواله نهاده های شیمایی روی دست کشاورزان منطقه کمالان شهرستان علی آبادکتول باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از کشاورزان منطقه کمالان با بیان مشکلات خود خواستار برنامه ریزی مسئولان برای رفع مشکلاتشان شدند.

آنها با انتقاد از مسئولان بخش کشاورزی معتقدند: هفته ها برای دریافت سهمیه نهادیه های شیمیایی از جمله کود حواله دریافت کرده اند ولی این نهاده ها ارائه نشده است.

به گفته کشاورزان، به محض آنکه محموله نهاده کشاورزی وارد منطقه می شود کشاورزان از دو بامداد تا ظهردر صف های طولانی می ایستند تا این نهاده ها را دریافت کنند.

در عین حال مدیرجهادکشاورزی علی آباد کتول گفت: تاکنون 400 تن کود اوره خریداری و در منطقه توزیع شده است.

سید احمد میرکتولی افزود: همچنین 700 تن کود دیگر از بجنورد خریداریشد ولی برای انتقال آن به منطقه مشکل حمل و نقل داریم.

وی اظهار داشت: روز شنبه ( امروز) با همکاری فرماندار قرار شد 50 کامیون از سندیکا به بجنورد اعزام شوند و تا دو سه روز آینده مشکل کود در منطقه رفع می شود.

میرکتولی گفت: این شهرستان بیش از چهار هزار تن کود شیمیایی نیاز دارد.

مدیرجهادکشاورزی علی آبادکتول گفت: با توزع هزار و 100 تن کود شیمیایی بین کشاورزان می تواند زراعت را در منطقه نجات داد.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.

کد مطلب 1543258

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