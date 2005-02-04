خسرو حمزوي : انكار " مميزي كتاب " در كشورهاي خارجي دروغ است / كتابي كه با حذف ده صفحه ناقص مي شود ، بهتر است اصلا چاپ نشود / نويسندگان جهان سومي هنگام نوشتن به شعار گويي دچار مي شوند

اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : در حال حاضر ، مشغول نوشتن داستاني هستم كه هنوز برايش اسمي انتخاب نكرده ام ، معولا" اسم كتابهايم را از يكي از شعرهايم انتخاب مي كنم ، براي اسم اين داستان اخيرهم بايد در شعرهاي قديمي ام بگردم واسمي انتخاب كنم .



حمزوي درباره ي چاپ اشعارش در يك مجموعه مستقل گفت : در ضميمه ي كتاب « خانه اي در كال سوسن » مقداري از اشعارم را باعنوان « پ. مهريز » به علاوه منظومه اي ديگر كه سالها قبل مي خواستم منتشر كنم و امكانش برايم مهيا نشده بود ، در اينجا به همراه هم منتشر كردم .



وي گفت : قراربود كه اين اشعار را به دنبال كتاب « از رگ هر تاك دشت سايه ها » بياورم چون يكي از شخصيت هاي اين داستان مهريز است ، اما اين كارنشد ومن اين اشعار را در كتاب « خانه اي در كال سوسن » آوردم .







نويسنده ي كتاب « آسيابان سور» و « خش خش تن برهنه ي تاك » درباره كاري كه هم اكنون در دست دارد گفت : اين داستان حدود دويست صفحه است كه هنوز مشخص نيست كه به كدام ناشر خواهم داد . روال كار من اينگونه است كه بعد از اينكه نوشتن داستان را به پايان مي برم ، مدتي آن را كنار مي گذارم وبعد براي ويرايش دوباره به سراغ آن مي روم واصلاحات نهايي را شروع مي كنم . اين داستان تقريبا تمام شده است وفقط ويرايش نهايي آن مانده است . فضاي اين داستان با كارهاي قبلي ام متفاوت است ، اين داستان اگر تمام شود بسيار به نمايشنامه نزديك است وبه راحتي قابل اجراي صحنه اي است. داستان اول كتاب « آسيابان سور» هم قابليت اين را دارد كه به نمايشنامه تبديل شود .





حمزوي : مميزي كتاب درهمه دنيا وجود دارد واعمال مي شود ، در همه جاي دنيا خطوطي وجود دارد كه نويسنده حق نزديك شدن به آنها را ندارد .

نويسنده ي كتاب « شهري كه زير درختان سدر مرد» درباره ي وضعيت مميزي ادبيات گفت : من معتقدم در كشورهاي جهان سوم مميزي بايد وجود داشته باشد براي اين كه نويسنده ي جهان سومي ذهن سياسي دارد و معمولا هنگام نوشتن كارش به شعار مي كشد البته من خودم تاكنون با وزارت ارشاد مشكلي نداشته ام وهيچ يك ازكتاب هايم با مميزي مشكل نداشته است ، اما اعتقاد دارم براي اين كه ذهن ما سياسي است و تا نويسنده اي مي خواهد بنويسد به شعار زدگي دچار مي شود ، بد نيست گاهي بعضي از اين كتاب ها را اصلاح كنند. البته وزارت ارشاد وظيفه ي ارشادي دارد ، وزارت ارشاد بايد نويسندگان را دعوت كند و با آنها مذاكره كند، به اين نكته هم توجه كنيد كه : كتابي كه با حذف ده صفحه ناقص مي شود و از بين مي رود ، بهتر است كه از بين برود واصلا چاپ نشود .

خسروحمزوي تصريح كرد : مميزي كتاب درهمه دنيا وجود دارد واعمال مي شود ، آنهايي هم كه مي گويند دركشورهاي ديگر مميزي وجود ندارد ، دروغ مي گويند درهمه جا خطوطي وجود دارد كه نويسنده حق نزديك شدن به آنها را ندارد . نويسنده با تمثيل مي تواند بعضي مسائل را بگويد اما به صراحت حق سخن گفتن را ندارد .