اجرای دقیق قانون در انتخابات زمینه ساز مشارکت حداکثری است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم برنامه ریزی و تلاش جمعی در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم در صحنه افزود: انتخابات یک موضوع اعتقادی است و مردم باید انتخابات را از آن خود بدانند و خود در برگزاری آن سهیم باشند تا زمینه برای مشارکت حداکثری فراهم شود.

وی اظهار داشت: مسئولان نباید در برابر هیچ اقدامی که موجب تضییع حقوق مردم می شود سکوت کنند بلکه باید همواره از حق آنها دفاع کنند و به همین دلیل انتخاب نمایندگانی صالح و شایسته می تواند در راستای نظارت دقیق بر فعالیت های دولت و مسئولان موثر و مفید باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به استیفای حق مردم در چارچوب قانون گفت: اگر در جایی حقی ضایع شود باید قاطعانه و در چارچوب قانون به آن رسیدگی شود و اگر مسئولی پس از دوران مسئولیت خود نتوانسته باشد ارزش های الهی و انسانی را در خود ارتقا دهد دچار ضرر شده است.

محمدی حضور مردم در صحنه را اصلی ترین عامل در مقابل توطئه دشمنان دانست و اظهار داشت: حضور مردم دشمنان را از تعرض به این کشور می ترساند و توطئه چندین ساله آنها را خنثی می کند.

وی ایجاد فضای رقابت سالم و بدون تهمت و بدگویی از سوی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را در برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر انتخابات لازم دانست و بیان کرد: فضای انتخاباتی باید سالم باشد و مردم نیز اگر خودشان کاندیداها را می شناسند بر اساس این تشخیص عمل کنند یا بر روی گزینه خود تحقیق انجام دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج افزود: همچنان که شرکت در انتخابات حق همه مردم است تشویق مردم به حضور در انتخابات هم وظیفه همه مردم و مسئولان است که باید از تمام ابزارها و فرصتهای در اختیار نیز در این بخش بهره برداری شود.

محمدی اعلام کرد: مردم شهر سنندج همانند مردم سایر استان های کشور در کلیه صحنه های انتخابات و عرصه های دیگر حضور فعالی داشته اند و امسال نیز در انتخابات مجلس و میان دوره ای خبرگان رهبری حضور مردم سنندج با شکوه است.

وی در پایان گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات می تواند پشتوانه ای محکم برای نمایندگان باشد تا افراد آگاه و صاحب نظر نیز در مجلس حاضر شده و به خوبی از حقوق مردم در عرصه های مختلف دفاع کنند.