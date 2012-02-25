ارائه خدمات مطلوب به میهمانان نوروزی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار فارس در همایش ارزیابی میزان پیشرفت دستگاه های دولتی در ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: جشن ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت برای اولین بار با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 18 اسفندماه در شیراز برگزار می شود.

حسین صادق عابدین اظهار داشت: امیدوارم با تلاش قابل توجه مدیران استان فارس در طول چند ماه گذشته و ارائه حداقل 400 خدمت، از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت، استان فارس به عنوان موتور محرکه دفاتر پیشخوان در سراسر کشور شناخته شود.

استاندار فارس افزود: هر یک خدمتی که دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار می کنند باعث ایجاد رفاه بیشتر برای مردم و رضایت خاطر آنان می شود.

وی ادامه داد: در اثر واگذاری خدمات دولتی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به دلیل مدیریت بهینه هزینه ها، صرفه جویی بسیار قابل ملاحظه ای صورت می گیرد و موجب رشد بهره وری در مجموع فعالیتهای اقتصادی استان و کشور خواهد شد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه گروه زیادی از مردم، امکان دریافت خدمات دولتی از طریق اینترنت را ندارند، اظهار داشت: تمرکز مدیریت استان فارس در سال90 بر واگذاری خدمات دستگاه ها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت است و در سال 91 به سوی الکترونیکی کردن خدمات، حرکت خواهیم کرد.

مدیرکل فن آوری اطلاعات استانداری فارس نیز در این همایش گفت: در 49 جلسه کارشناسی با 28 دستگاه اجرایی استان، مجموعاً 534 خدمت جدید برای واگذاری به دفاتر پیشخوان خدمات دولت شناسایی شده که با احتساب خدمات قبلی 632 خدمت احصاء گردیده و حداقل 400 خدمت، تا 18 اسفندماه به دفاتر، واگذار خواهد شد.

در این جلسه مدیران اداره کل مالیاتی، شرکت گاز استان، شرکت توزیع نیروی برق شیراز و سازمان جهادکشاورزی استان فارس به بیان گزارشی از روند مکانیزاسیون خدمات دستگاه های خود و ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان خدمات دولت پرداختند که با تشویق استاندار فارس همراه بود.

بی طرفی به عنوان یک اصل اساسی، در حوزه بازرسی مورد توجه قرار می گیرد

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان فارس گفت: بازرسان باید به انجام رسالت خویش بپردازند و با قانونمندی و رعایت سلامت انتخابات از جانبداری و موازی کاری انتخاباتی، پرهیز کنند.

مهران حفاری با اشاره به این که بازرسان انتخابات نقش قابل توجهی در تضمین امنیت انتخابات دارند، تصریح کرد: مردم متدین و ولایت‌مدار استان فارس همواره حضوری چشمگیر و دشمن ‌شکن، در عرصه ‌های دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند که تقدیم هزاران شهید والامقام، جانباز و ایثارگر، گواهی بر ولایتمداری مردم این منطقه است.

وی به دو اصل اساسی و مهم که در بخش هیئت بازرسی باید مورد توجه بازرسان قرار گیرد اشاره کرد و افزود: بی طرفی و رعایت دقیق قانون توسط مجریان، به عنوان دو اصل اساسی همواره باید در حوزه بازرسی مورد تاکید قرار گیرد.

وی با بیان این که وزارت کشور مسئولیت صحت و صیانت از آرای مردم و بازرسان رسالت پیشگیری از وقوع تخلف را بر عهده دارند، اظهار کرد: جمع آوری، مستندسازی و ثبت تخلفات از مهم ترین وظایف بازرسان انتخاباتی است و این امرنشان دهنده نقش مهم بازرسان در انتخابات است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان فارس برگزاری انتخابات سالم را از تاکیدات مسئولان عالی رتبه استان اعلام کرد و گفت: بازرسان انتخاب شده باید نهایت دقت را در انتخاب بازرسان معتمد مردم به کار گیرند تا هم مردم و هم مسئولان آرامش خیال داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید به صورت جدی مسئله اخلاق انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد تا انتخابات آلوده به رفتار غیردینی و غیراخلاقی نشود، یادآور شد: باید حرمت‌ ها و حریم ‌ها حفظ شود و دیدگاه ‌های مختلف افراد مورد احترام قرار گیرد.

حفاری تاکید کرد: بازرسان مجاز به حضور در تمام مراحل انتخابات، از زمان ثبت‌ نام کاندیداها تا پایان کار شمارش و قرائت آرا هستند و مواردی را که بر اساس قانون تخلف محسوب می‌شود، گزارش می‌کنند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان با بیان این که انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی موجب اقتدار کشور خواهد شد، تاکید کرد: حیثیت انتخابات معطوف به قانونمندی و نظارت دقیق بازرسان است.

ارائه خدمات مطلوب، به میهمانان نوروزی استان فارس

استاندار فارس گفت: استان فارس باید در تمامی ایام سال آماده پذیرایی از میهمانان و گردشگران باشد و این هدف در ایام نوروز به طور ویژه باید دنبال شود.

صادق عابدین در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان فارس با تاکید بر لزوم طراحی و اجرای برنامه های متناسب با تسهیلات نوروزی در دستگاهها بیان کرد: استان فارس باید در تمامی ایام سال آماده پذیرایی از میهمانان و گردشگران باشد و این هدف در ایام نوروز به طور ویژه باید دنبال شود.

استاندار فارس نظارت بر ارائه خدمات در بخش های مختلف را از جمله راهکارهای افزایش شاخصهای تعداد گردشگران در ایام نوروز دانست و ابراز امیدواری کرد: استان فارس می تواند در بحث پذیرایی از میهمانان نوروزی رتبه برتر کشور را از آن خود کند و تحقق این هدف با وجود ویژگی های تاریخی و مذهبی و فرهنگی امکان پذیر است.

وی درخصوص عدم برپایی چادر در مکانهای گردشگری و مراکز شهرستانها به فرمانداران، نیروی انتظامی و شهرداران تذکرات لازم را ارائه کرد.