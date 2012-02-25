آموزش رکن اصلی سلامت انتخابات/ 304 شعبه آرا مردم یزد را جمع آوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی ظهر شنبه در جمع اعضای شعب، کاربران IT و نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای با بیان اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی در صددند که بار دیگر با انواع هجمه های تبلیغاتی انقلاب را زیر سئوال ببرند، افزود: دشمنان داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی از ماه ها قبل با ایجاد فضای آلوده تبلیغاتی، به کار بستن تحریم ها و تهدیدها می خواهند کشور را با چالشی دیگر روبرو کنند.

سیفی تاکید کرد: اما با این وجود ملت شریف ایران اسلامی باز هم در روز 12 اسفند ماه کابوسی دیگر را برای دشمنان ایجاد خواهند کرد.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه آموزش صحیح و هدفمند سلامت انتخابات را تضمین خواهد کرد، افزود: دوره های آموزشی در شهرستان یزد طی هفت مرحله توسط کمیته آموزش برنامه ریزی شده است که در این دوره ها تمامی مجریان انتخابات حضور خواهند یافت.

سیفی یادآور شد: در این دوره، آموزش از ارکان اساسی انتخابات به شمار می رود و در تلاشیم مجریان انتخابات با تمام مراحل رای گیری آشنا شوند.

رئیس هیئت اجرایی شهرستان یزد با تاکید بر اینکه توجه به قانون ملاک تمام مجریان برگزاری انتخابات است، تصریح کرد: باید در دوره های آموزشی قوانین دقیق ارائه شود تا در روز اخذ رای بدون کمترین مشکل و شائبه ای روند انتخابات اجرا شود.

وی اعلام کرد: 304 شعبه در حوزه انتخابیه یزد و صدوق آماده دریافت آرا مردم شهر یزد در روز انتخابات هستند.