خوش خط و خال ترین مارهای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، در بسیاری از موارد برای مارها از صفت خوش خط و خال استفاده می شود که به نظر می رسد گونه هایی که در زیر معرفی شده اند مصداق بارز این صفت هستند.

بوا زمردین



بسیاری از گونه های مار بوا مانند این گونه غیرسمی و رنگین هستند و در جنگلهای بارانی جنوب آمریکا یافت می شوند. طول نوع بالغ این گونه به 8/1 مترمی رسد و دندانهای جلویی بسیارپیشرفته ای دارد که بسیار بزرگتر از دندانهای دیگر مارهای غیر سمی است.

مار راه راه آمریکایی



این گونه دارای بزاقی سمی است و اگر انسان را نیش بزند تأثیرات محدودی بر او به جا می گذارد اما در مجموع به عنوان ماری خطرناک برای انسانها شناخته نمی شود.

مار سبزتاکستان



این مار که دارای رنگی با الگوی هندسی بسیار زیباست با عنوان مار شلاقی نیزشناخته می شود و نوعی مار باریک اندام درختی است که در کشورهای هندوستان، سریلانکا، بنگلادش، میانمار، تایلند، کامبوج و ویتنام به وفور دیده می شود. این مار جانوری روز فعال و تا حدودی سمی است که به آرامی حرکت می کند و خود را لابلای شاخ و برگ درختان استتار می کند.

به هنگام احساس خطر این مار با یک حرکت تهدید آمیز دهان خود را باز می کند و سرش را به سمت طعمه و یا شکارچی می چرخاند.

پیتون سفید برمه



این گونه مشهور و رنگی ازمارهای پیتون بزرگترین زیرگونه مارهای پیتون هندی و یکی از 6 مار بزرگ جهان است. این مار بومی جنگلهای بارانی نواحی جنوب شرق آسیا است و نوع بالغش طولی برابر 5/5 متر و وزنی معادل 71 کیلوگرم دارد ودر تمام طول عمرش به رشد و نمو ادامه می دهد.

مورالیا اسپیلوتا



این گونه از مارهای پیتون مار بزرگی است که در استرالیا، اندونزی و گینه نو یافت می شود و زیر گونه های آن با عنوان مارهای خشتی معروف هستند. این گونه از مارهای پیتون با منقبض کردن عضلات و خفه کردن طعمه خود را شکار می کنند.

افعی شاخ دار



این افعی بزرگ طرح رنگ آمیزی برجسته ای دارد و همچنین شاخ های بزرگی بر روی بینی اش دارد و یک مار سمی است که در آفریقای مرکزی یافت می شود. این گونه یک مار بزرگ و ستبر است که طول بدنش از 72 سانتیمتر تا 107 سانتیمتر متغیر است.

بوا آمازونی



این گونه که دارای رنگ زرد روشن براقی است در کاستاریکا، پاناما، قسمت های شمالی آمریکای جنوبی، بخشهای وسیعی ازونزوئلا ، قسمتهای جنوبی و غربی کلمبیا در جنگلهای آمازون، اکوادور، پرو، بولیوی و برزیل یافت می شود.



مارسبز دم قرمز



این گونه که رنگش به طور کامل با رنگ سبزطبیعت باهم در می آمیزد در جنوب شرقی آسیا به وفور یافت می شود. مار لاغر اندامی است که قدرت خاراق العاده ای در بخش انتهایی بدنش دارد که او را قادر می سازد که بر روی درختان حرکت کرده و بالا رود. دم این مار که قرمز رنگ است وجه تسمیه آن است. مارسبز دم قرمزبیشتر اوقات زندگیش را روی درختان می گذراند و از پستانداران کوچک تغذیه می کند. طول بدن این مار می تواند به 3/2 متر برسد و بیش از 15 سال عمر می کند.



