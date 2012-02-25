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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

معاون شهردار تهران:

ایده‌های محلی شهروندان را عملیاتی می‌کنیم

معاون شهردار تهران گفت: برخی از ایده‌های شهروندان تنها کاربرد محلی دارند اما تمام تلاش ما بر این است که از ایده‌ها در سطح کلان نیز استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلخورانی با بیان این که شهروندان در حوزه خدمات شهری به ویژه درزمینه زیباسازی شهری و مدیریت پسماند، ایده‌ها و پیشنهادات خوبی دارند که به صورت مستمر به ما منتقل می‌کنند.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما بر این بوده است که از ایده‌هایی که قابلیت اجرا دارند در محلات استفاده کنیم، البته ناگفته نماند تمامی پیشنهادات شهروندان کاربردی نیستند و نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.

معاون خدمات شهری با بیان اینکه مدیریت شهری به صورت منطقه‌ای و در سطح کلان شهر را می بینند، تصریح کرد: برخی از ایده‌ها و نقطه نظرات شهروندان در حد محلات و در نهایت ناحیه است که البته ما سعی می کنیم این ایده‌ها را عملیاتی کنیم.

کلخورانی در خصوص میزان سهم این ایده‌ها در راهبری امور شهری نیز تاکید کرد: بیشتر ایده‌های شهروندان حداقل در بخش خدمات شهری، سلیقه‌ای است و کار کارشناسی نشده است اگرچه برخی از شهروندان ما به صورت کارشناسی نظر می‌دهند که ما از این نوع ایده‌ها به راحتی نمی گذریم و حتی چند مورد از طرح های کلی شهرداری برگرفته از ایده های شهروندان بوده است.

کد مطلب 1543268

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