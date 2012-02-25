به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلخورانی با بیان این که شهروندان در حوزه خدمات شهری به ویژه درزمینه زیباسازی شهری و مدیریت پسماند، ایده‌ها و پیشنهادات خوبی دارند که به صورت مستمر به ما منتقل می‌کنند.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما بر این بوده است که از ایده‌هایی که قابلیت اجرا دارند در محلات استفاده کنیم، البته ناگفته نماند تمامی پیشنهادات شهروندان کاربردی نیستند و نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.

معاون خدمات شهری با بیان اینکه مدیریت شهری به صورت منطقه‌ای و در سطح کلان شهر را می بینند، تصریح کرد: برخی از ایده‌ها و نقطه نظرات شهروندان در حد محلات و در نهایت ناحیه است که البته ما سعی می کنیم این ایده‌ها را عملیاتی کنیم.

کلخورانی در خصوص میزان سهم این ایده‌ها در راهبری امور شهری نیز تاکید کرد: بیشتر ایده‌های شهروندان حداقل در بخش خدمات شهری، سلیقه‌ای است و کار کارشناسی نشده است اگرچه برخی از شهروندان ما به صورت کارشناسی نظر می‌دهند که ما از این نوع ایده‌ها به راحتی نمی گذریم و حتی چند مورد از طرح های کلی شهرداری برگرفته از ایده های شهروندان بوده است.