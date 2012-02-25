بصیرت دینی مردم انتخاباتی پرشور را می آفریند

حجت السلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه، حضوردرانتخابات نشانه داشتن بصیرت دینی است و این بصیرت در 12 اسفند انتخاباتی پرشور را می آفریند، گفت: ملت ایران ملتی آگاه و ولایی است که در مواقع حساس حضور خود را در صحنه اثبات کرده است.

وی با بیان اینکه، دشمن توطئه های فراوانی را برای کاهش حضور مردم در انتخابات در دستور کار خود داشته و دارد، افزود: ارزش های دینی و انقلابی و غیرت ملی، ما را وامی دارد حضوری گسترده درانتخابات داشته باشیم و بار دیگر دشمن را به عقب برانیم.

وی با بیان اینکه، همه چیز برای مشارکتی همه جانبه آماده است، گفت: حضور گسترده، باید همراه با آگاهی باشد تا به انتخابی اصلح و تشکیل مجلس مردمی، ولایی، کارآمد و دلسوز منجر شود و بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

سرلکیان با بیان اینکه نقش مراجع، نخبگان و رسانه ها در این زمینه مهم و سرنوشت ساز است گفت: باید تلاش کنیم در سایه وحدت به وظیفه شرعی و تکلیف دینی خود عمل کنیم.