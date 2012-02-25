اهدای هدایای فرهنگی در حاشیه نمایشگاه بهاره قم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کبیری قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این اقدام با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم انجام می شود و به بازدید کنندگان از نمایشگاه محصولات فرهنگی مثل نرم افزار و کتاب که مرتبط با ایام نوروز باشد هدیه می دهیم.
وی با بیان اینکه نمایشگاه امسال کنترل شده است افزود: تمامی تولیدکنندگان هشت روز قبل از آغاز نمایشگاه اجناس خود را برای کارشناسی ارائه می کنند.
نایب رئیس مجمع امور صنفی، تولیدی و خدمات فنی قم با بیان اینکه کنترل اجناس روی قیمت و کیفیت انجام می شود اظهار داشت: این اقدام توسط کارشناسان خبره هر واحد صنفی صورت می گیرد.
کبیری ادامه داد: در نمایشگاه بهاره هیچ گونه جنس خارجی عرضه نمی شود و تمامی اجناس ارائه شده در نمایشگاه تولید، تولیدکنندگان استان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از انتخاب غرفه برتر نمایشگاه خبر داد و گفت: در این زمینه مواردی مثل رضایت مندی مشتری، کیفیت و قیمت کالا، نظافت، حضور به موقع در غرفه و عدم شکایت در نظر گرفته می شود.
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس مجمع امور صنفی، تولیدی و خدمات فنی قم از اهدای جوایز فرهنگی در حاشیه نمایشگاه بهاره قم برای اولین بار خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کبیری قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این اقدام با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم انجام می شود و به بازدید کنندگان از نمایشگاه محصولات فرهنگی مثل نرم افزار و کتاب که مرتبط با ایام نوروز باشد هدیه می دهیم.
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