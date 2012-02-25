اهدای هدایای فرهنگی در حاشیه نمایشگاه بهاره قم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کبیری قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این اقدام با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم انجام می شود و به بازدید کنندگان از نمایشگاه محصولات فرهنگی مثل نرم افزار و کتاب که مرتبط با ایام نوروز باشد هدیه می دهیم.



وی با بیان اینکه نمایشگاه امسال کنترل شده است افزود: تمامی تولیدکنندگان هشت روز قبل از آغاز نمایشگاه اجناس خود را برای کارشناسی ارائه می کنند.



نایب رئیس مجمع امور صنفی، تولیدی و خدمات فنی قم با بیان اینکه کنترل اجناس روی قیمت و کیفیت انجام می شود اظهار داشت: این اقدام توسط کارشناسان خبره هر واحد صنفی صورت می گیرد.



کبیری ادامه داد: در نمایشگاه بهاره هیچ گونه جنس خارجی عرضه نمی شود و تمامی اجناس ارائه شده در نمایشگاه تولید، تولیدکنندگان استان است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود از انتخاب غرفه برتر نمایشگاه خبر داد و گفت: در این زمینه مواردی مثل رضایت مندی مشتری، کیفیت و قیمت کالا، نظافت، حضور به موقع در غرفه و عدم شکایت در نظر گرفته می شود.

