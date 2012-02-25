هیئت عراقی از نمایشگاه توانمندی های اقتصادی خوزستان دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست سازمان صنایع و بازرگانی استان خوزستان در حاشیه این بازدید هدف از حضور هیئت عراقی در این نمایشگاه را ایجاد زمینه ای برای افزایش مراودات تجاری دو استان خوزستان و بصره برشمرد وافزود: با توجه هدف ما برای حرکت به سمت "تولیدات صادرات محور" و اینکه "همه واحدهای صنعتی باید با محوریت صادرات تولید کنند" ما را بر آن داشت که از سفر هیئت اعزامی عراق نهایت استفاده در زمینه گسترش فضای مبادلا تجاری واقتصادی فراهم آوریم.

امیرحسین نظری اظهار کرد: این نمایشگاه در فضایی مناسبت به منظور بازید هیئت عراقی برپا شده است و بیش از 60 واحد صنعتی در زمینه صنایع غذایی وآشامیدنی، مصالح ساختمانی، صنایع فلزی ، پوشاک، صنایع شیمیایی و... است.



نظری با اشاره به چگونگی برپایی این نمایشگاه تصریح کرد: با توجه به محدودیت مکانی و همزمانی این نمایشگاه با نمایشگاه فروش بهاره بسیاری از واحدها امکان ثبت نام و حضور پیدا نکردند و این نمایشگاه تنها چکیده ای از توانمندهای صنعتی، معدنی و تجاری استان را به نمایش گذاشته است.



نظری یادآور شد: باید بعد از ادغام دو سازمان صنایع و معادن و سازمان بازرگانی همه واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ استان باید به طور مشخص و متمرکز مقوله صادرات را در حوزه خود پیگیری کنند. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که دورنمای روشنی برای توسعه روزافزون "صادرات غیرنفتی" و دستیابی به اهداف کشور به ویژه "اقتصاد بدون نفت" در سال "جهاد اقتصادی" که رئیس‌جمهور نیز برنامه افزایش 40 درصدی صادرات غیرنفتی را وعده داده‌اند، ترسیم شود.



سرپرست سازما ن صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به رتبه سوم کشور عراق در شراکت تجاری با ایران تصریح کرد: این رتبه ها، جایگاه بازار عراق را برای مسئولان ما در ایران روشن تر کرده، به گونه ای که مسئولان با حرکت به سمت بازار عراق، امکانات و تسهیلات خوبی را برای حضور در آن کشور عراق فراهم می کنند و با باتوجه به هم مرز بودن این کشور با خوزستان فرصت بسیار مساعدی در این زمینه وجود دارد.