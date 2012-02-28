12 اسفند روز پرشکوهی در چهارمحال و بختیاری خواهد بود

یزدان جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امتحانات مختلفی در این استان صورت گرفته که تمامی مردم در این امتحانات سربلند بیرون آمده اند.

وی تصریح کرد: راهپیمایی 22 بهمن در این استان نشان داده که مردم به میهن و انقلاب اسلامی خود پایبند هستند.

جلالی ادامه داد: 12 اسفند ماه نیز ما شاهد این هستیم که مردم این استان در روز انتخابات مشارکت حداکثری دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص رایانه ای کردن انتخابات، عنوان کرد: با رایانه ای کردن انتخابات این استان اعتماد مردم افزایش پیدا می کند، دخالت افراد در رای ریزی نیز کمتر می شود.

جلالی با اشاره به اینکه اعتماد ما اعتمادی سالم بوده، یادآور شد: با اعتماد به مردم مشارکت آنها را در انتخابات افزایش می دهیم.

وی با بیان اینکه فضای تبلیغاتی در این استان بسیار خوب و با اصول است، بیان داشت: تمام امکانات لازم را برای برگزاری انتخابات آماده کردیم تا روز انتخابات مشارکت حداکثری مردم را شاهد باشیم.

جلالی افزود: طرفداران کاندیداها در این استان در کمال آرامش تبلیغات خود را انجام میدهند.