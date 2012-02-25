عملکرد و خدمات انجام شده دولت باید اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کرج که در سالن غدیر فرمانداری برگزار شد، با تاکید بر اینکه ولایت مداری خود را با رای دادن باید ثابت کنیم، اظهار داشت: عملکرد و خدماتی که تاکنون در این دولت انجام شده باید به صورت دقیق و روشن برای مردم گزارش شود.



وی با بیان اینکه انتخابات نمونه ای دیگر از امتحانات الهی است که برای مردم ایران رقم می خورد، افزود: مردم خوبی داریم و این خوبی را در طول 33 سال مشاهده کرده ایم، این ملت در طول این سال ها دست به دست دادند تا این نظام را حفظ کنند.



حجت الاسلام بنی احمدی با اشاره به اینکه یک خط ولایت داریم که همواره باید از آن پیروی کنیم، اضافه کرد: انقلاب اسلامی در طول این 33 توطئه و نقشه های بسیار را پشت سر گذاشته است که دشمنان همواره در صدد ضربه زدن به آن بودند.



شاخص های انتخاب نامزد اصلح به مردم معرفی شود



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز تاکید کرد: شاخص های ولایت مداری و انتخاب نامزد اصلح را باید به مردم معرفی کنیم.

وی ادامه داد: نبود یک رهبر آشنا به مسائل، سیاست مدار و فقیه در یک انقلاب سبب می شود که آن انقلاب موفق نباشد.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: تمام زور ابر قدرت ها این بوده است که این اسلام را شکست دهند تا در جهان اسلام الگو نباشد.



وی افزود: دشمن هزینه های بسیاری را برای براندازی و ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان کرده اند ولی تا کنون موفق نبوده اند.



حجت الاسلام نبی احمدی اظهار داشت: هر چقدر تلاش ما در راستای خدمت رسانی به مردم باشد، نقشه های دشمنان خنثی خواهد شد.



وی ادامه داد: تلاش دشمنان این است که حضور حداکثری مردم در صحنه جلوگیری کنند و بگویند که مردم، این نظام را نمی خواهند تا توطئه های خود را به راحتی عملی کنند.



وی افزود: مردم تکلیف را احساس کردند و در روز 22 بهمن حضور حداکثری داشتند و مردم وفاداری خود را ثابت کرده اند، ما باید به نحو احسن به آنها خدمات رسانی کنیم.