انتخابات 12 اسفند نقطه عطفی در تاریخ ایران/ توجه به مساجد در مدیریت معنوی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهره معظمی گودرزی بر حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های اخذ رای تاکید کرد و بیان داشت: حضور مردم در انتخابات 12 اسفندماه باعث بیمه شدن نظام اسلامی در برابر ترفندها و توطئه‌های دشمنان خواهد شد.

وی افزود: حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های اخذ رای سرنوشت یک عرصه موثر در تصمیم گیری نظام اسلامی را مشخص خواهد کرد.

وی به ویژگی‌های یک کاندیدای اصلح اشاره و اظهارامیدواری کرد: مردم در 12 اسفندماه با حضور خودشان بتوانند افرادی مومن، با تقوا، ولایت مدار، متخصص و کارآمد را به مجلس بفرستند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: وقتی که نمایندگانی همفکر و کارآمد مجلس نهم را تشکیل دهند، می توانند با قوانینی که تصویب می کنند در راستای توسعه و پیشرفت بیشتر و سریعتر کشور گام بردارند.

معظمی گودرزی روز انتخابات را فرصتی برای اقتدار و استقلال کشور دانست و با اشاره به اینکه دشمنان داخلی و خارجی بدنبال تهدید این فرصت به چالش می باشند، عنوان کرد: باید نهایت استفاده را از این فرصت برده تا دشمن این فرصت را به چالش تبدیل نکند.

این مسئول در ادامه به موضوع فتنه سال 88 پرداخت و گفت: متاسفانه برخی از افراد داخلی و خارجی با پشتیبانی امریکا، اسرائیل و جنایتکاران، شیرینی مشارکت بالای مردم را برای مدتی تبدیل به تلخی کردند که مردم ولایی ما با بصیرت خود این فتنه را خنثی کردند.

معظمی گودرزی با اشاره به اینکه خودسازی فردی در کنار حرکت اجتماعی جز زیر سایه و پرچم حکومت الهی و اسلامی محقق نمی‌شود لذا رمز حیات و زندگی امت و انقلاب اسلامی در گرو ولایت فقیه است، عنوان کرد: ‌برای ساخت یک کشور آباد و آزاد باید نمایندگانی انتخاب کنیم که باتقوا، ولایت مداری و عدالت محوری و با نظارت صحیح بر دولت بتواند جلوی هرگونه بی عدالتی را بگیرند و با تحکم در احقاق حق مردم تلاش کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس تاکید کرد: یقینا این انتخابات نقطه عطفی از لحاظ مشارکت حداکثری در تاریخ برگزاری انتخابات ایران خواهد بود.

مدیریت معنوی با محوریت مساجد در بحث مدیریت شهری گنجانده شود

شهره معظمی گودرزی در دیدار با مشاوران جوان شهرداری مشهد بیان داشت: توجه به مدیریت معنوی با محوریت مساجد یکی از موضوعاتی است که تا کنون در تئوری مدیریت شهری مغفول مانده است و بررسی تاریخ شهرداری های کشور می تواند گواه صادقی بر این موضوع باشد.

وی در ادامه عزم و اهتمام جدی مسؤولان برای اجرایی کردن مدیریت شهری مبتنی بر مفاهیم دینی را ضروری عنوان و خاطرنشان کرد: واگذار کردن برخی از مسائل مرتبط با مدیریت منابع مختلف شهری به نسل امروز که از شور و شعور دینی توامان برخوردار هستند، می تواند مسؤولین را در دست یابی به جامعه آرمانی دینی یاری رساند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: اگر تمامی احکام و ارزش های دینی از سوی افراد جامعه مهم تلقی شده و از تمامی ابزارها برای جاری کردن حقیقی این احکام و دستورات بهره گرفته شود؛ کاهش اثرات و پیامدهای منفی ناهنجاریها و بزهکاریهای اجتماعی هزینه های گزافی را متحمل دولت نمی کند. معظمی گودرزی وجود ایده های خلاقانه در ترسیم مدل تعالی مدیریت شهری مبتنی بر فرهنگ ناب اسلامی را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و عنوان کرد: با گذشت سالهای متمادی هنوز بسیاری از علوم و تئوری های ما به ویژه در حوزه علوم انسانی متاثر از فرهنگ غرب است چرا ما نباید خود به عنوان نظریه پردازان اصلی یک مدل تعالی در جهان مطرح شویم، مدلی که کاملا منطبق بر مفاهیم و ارزش های برخواسته از مکتب وحی الهی است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه صرف تاکید بر حمایت های مادی نمی تواند راهگشای مناسبی برای توسعه و ترویج مضامین و ارزش های دینی و معنوی در شرایط فعلی باشد، اظهار کرد: نگاه مادی گرایانه به مباحث مربوط به فعالیت های جاری در مساجد بدون شک کارکرد اصلی این مکان مقدس را در دراز مدت با چالش های جدی مواجه کرده و رفته رفته این مکان را در جریان تعمیق باورهای دینی به حاشیه می کشاند.

معمظی گودرزی با بیان اینکه باید در مدت زمان استفاده از فضای فیزیکی مساجد تامل و دقت داشته باشیم، تصریح کرد: تعمق جدی در این موضوع ما را در نهایت به این مطلب می رساند که با توجه به حجم زیادی از کارهای صورت گرفته از سوی متولیان و مسؤولان در رده های مختلف اجرایی هنوز نتوانسته ایم فرهنگ سازی مطلوبی در این زمینه داشته باشیم.

وی با اشاره به این که "مسجد از زمان رسالت پیامبر اکرم (ص) به عنوان مهمترین پایگاه طرح مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و دینی در تاریخ صدر اسلام مطرح بوده است"، خاطرنشان کرد: بازگشت دادن مساجد به جایگاه اصلی خود در شرایط فعلی نیازمند تحول عمیق فکری و اجرایی برای استفاده بهینه از فضای معنوی و فیزیکی این اماکن مقدس مذهبی است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در ادامه اضافه کرد: شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی که فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی را بخشی از وظایف خود می‌داند از طریق سازمان فرهنگی ورزشی با بسیاری از هیأت‌های ورزشی ارتباط مطلوبی برقرار کرده و توانسته است هم در زمینه ورزش‌های همگانی و هم در رشته‌های تخصصی ورزش به جایگاه قابل قبولی برسد.

وی اظهار کرد: بسیاری از مردم برای رسیدن فرزندان خود به جایگاه والای شخصیتی و حفظ آنان از ناهنجاری‌های اجتماعی برنامه‌های زیادی در سر دارند اما لازمه تحقق این اهداف آن است که خانواده به عنوان مهم‌ترین بخش از اجتماع برای مراقبت از فرزندان خود از دوران کودکی تدابیری بیاندیشند که آنان را در برابر تمامی آسیب‌های اجتماعی از جمله تهاجم فرهنگی و اعتیاد واکسینه کند.

معظمی گودرزی در پایان با بیان اینکه تنها راه مقابله با این آسیب‌ها، ترویج فرهنگ غنی دینی، مذهبی و اجتماعی است، ابراز داشت: بهترین روش برای تخلیه انرژی نوجوانان و جوانان گسترش ورزش است.