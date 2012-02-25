فیلمبرداری اپیزود اول "زمستان در بهار" به پایان رسید

بابک جمال در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:این فیلم یک کار چهار اپیزودی است که به نوعی ملودرام اجتماعی محسوب می شود. البته نگاهی به ژانر وحشت نیز دارد. در "زمستان در بهار" حسین حمید پور، لیلا حسینی، احمد عرب، دانیال همیشه بهار، آنا طالقانی، فروغ زمانی و در برخی سکانس ها خودم هم بازی کردم.

وی افزود: فیلمبرداری اپیزود دوم این فیلم از اواخر اسفند ماه آغاز می شود.

در خلاصه داستان آن امده است:کاراکتر اصلی داستان به پیشنهاد یکی از دوستان همسرش که انتشارات دارد شروع به نوشتن یک داستان می کند. داستان کتاب وی در ارتباط با دو شخصیت خاکستری است که در زمان نوشتن با آنها ارتباط برقرار می کند.

عوامل تولید "زمستان در بهار" عبارتند از:نویسنده و کارگردان:بابک جمال، فیلمبردار:اسدالله غلامی، صدابردار:شهرام یوسف نیا، طراح صحنه: مسعود زندی، طراح گریم:احمد نگهبان، تهیه کننده :بابک جمال و مسعود زندی. اولین نمایش این فیلم در جشنواره فجر سال آینده است.

جلوه های ویژه فیلم نیز که به صورت متفاوتی کار شده بر عهده مرتضی صادقی است.

بابک جمال تا کنون ساخت فیلم نیمه بلند "صلح جهانی"، "مستند "میراث ماندگار" و... را برعهده داشته است.