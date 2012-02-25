  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۷

پیشرفت رسانه‌ها مانع از استقبال مردم از کتاب نشده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در بندرعباس با بیان اینکه رسانه‌های همانند تلویزیون و اینترنت به ساده‌ترین وجه ممکن در اختیار مردم است گفت: وجود این رسانه‌ها سبب نشده است که مردم به سراغ کتاب نروند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم عصر شنبه در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب استانی هرمزگان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این نمایشگاه از نظر تنوع کتابهای و تنوع حضور ناشران نسبت به سال گذشته در وضعیت بهتر و مناسبتری قرار دارد اظهار داشت: به عنوان نمونه در موضوعات حقوقی، کتاب‌های بیشتر و بهتری از سال قبل در این نمایشگاه ارائه شده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه می‌تواند زمینه‌ای برای حضور افراد علاقه‌مند و تامین بخشی از مایحتاج فرهنگی آنان باشد.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در بندرعباس با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه و حضور اقشار مختلف به عنوان یک ظرفیت فرهنگی مناسب به شمار می‌رود افزود: نباید فراموش کرد که این حضور به خودی خود به ویژه بر روی نوجوانان می‌تواند تاثیرات خوبی را داشته باشد.

وی افزود: گسترش کتابخانه‌ها و محلهای عرضه کتاب نیز ‌می‌تواند نفش عمده ای را در توسعه فرهنگ کتابخوانی در استان داشته باشد.

رزم ادامه داد: هر چند که طی دهه‌های اخیر به واسطه پیشرفت تکنولوژی و توسعه رسانه‌ها همانند اینترنت و ماهواره، مردم بسیاری از نیازمندیهای فرهنگی و حتی کتابهای خود را از این طریق مطالعه و یا دنبال می‌کنند اما این امر سبب نشده که مردم سراغ کتاب نروند.

وی با بیان اینکه در قبل از انقلاب نیز کتاب و کتابخوانی در هرمزگان روند مناسبی داشته است افزود: مردم هرمزگان طی برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استقبال خوبی این رویداد فرهنگی داشته‌اند.

رزم با بیان اینکه در بخش جنبی نمایشگاه نیز برنامه‌های خوبی برگزار شده است افزود: بهتر است بانک اطلاعاتی کاملی از نویسندگان و ناشران و کتابهای حاضر در نمایشگاه تهیه و در ورودی نمایشگاه‌ به مخاطبان خدمات و راهنمایی دهد.

کد مطلب 1543285

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها