به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم عصر شنبه در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب استانی هرمزگان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این نمایشگاه از نظر تنوع کتابهای و تنوع حضور ناشران نسبت به سال گذشته در وضعیت بهتر و مناسبتری قرار دارد اظهار داشت: به عنوان نمونه در موضوعات حقوقی، کتاب‌های بیشتر و بهتری از سال قبل در این نمایشگاه ارائه شده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه می‌تواند زمینه‌ای برای حضور افراد علاقه‌مند و تامین بخشی از مایحتاج فرهنگی آنان باشد.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در بندرعباس با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه و حضور اقشار مختلف به عنوان یک ظرفیت فرهنگی مناسب به شمار می‌رود افزود: نباید فراموش کرد که این حضور به خودی خود به ویژه بر روی نوجوانان می‌تواند تاثیرات خوبی را داشته باشد.

وی افزود: گسترش کتابخانه‌ها و محلهای عرضه کتاب نیز ‌می‌تواند نفش عمده ای را در توسعه فرهنگ کتابخوانی در استان داشته باشد.

رزم ادامه داد: هر چند که طی دهه‌های اخیر به واسطه پیشرفت تکنولوژی و توسعه رسانه‌ها همانند اینترنت و ماهواره، مردم بسیاری از نیازمندیهای فرهنگی و حتی کتابهای خود را از این طریق مطالعه و یا دنبال می‌کنند اما این امر سبب نشده که مردم سراغ کتاب نروند.

وی با بیان اینکه در قبل از انقلاب نیز کتاب و کتابخوانی در هرمزگان روند مناسبی داشته است افزود: مردم هرمزگان طی برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استقبال خوبی این رویداد فرهنگی داشته‌اند.

رزم با بیان اینکه در بخش جنبی نمایشگاه نیز برنامه‌های خوبی برگزار شده است افزود: بهتر است بانک اطلاعاتی کاملی از نویسندگان و ناشران و کتابهای حاضر در نمایشگاه تهیه و در ورودی نمایشگاه‌ به مخاطبان خدمات و راهنمایی دهد.