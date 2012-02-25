شرکت پرشور در انتخابات از مظاهر قدرت نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعد از ظهر شنبه در بازدید از روستای قرینجیک پورامان از توابع بخش وشمگیر، بر انتخاب افراد اصلح بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید کرد و افزود: اصل حضور در انتخابات حضور گسترده در انتخابات و انتخاب اصلح است و باید با بصیرت افراد اصلح را برگزینیم.

وی تصریح کرد: هر چه میزان شرکت مردم در انتخابات بیشتر و باشکوه‌تر باشد، باعث افزایش قدرت نظام در عرصه داخلی و بین‌المللی و خنثی شدن توطئه های دشمنان خواهد شد.

کر نیز در این جلسه با بیان این مطلب که مردم روستای قرینجیک پور امان همواره در تمام عرصه ها حضور فعال داشته اند و خدمت به مردم در نظام جمهوری اسلامی عبادت محسوب می شود، بیان داشت: در آینده نزدیک سالن ورزشی و زمین ورزشی فوتبال این روستا با امکانات رختکن، جایگاه تماشاگران و جایگاه بازیکنان همراه با فنس کشی دور زمین عملیلات اجرایی آن آغاز خواهد شد و تاکید کرد بخشدار وشمگیر پیگیری جدی بعمل آورد.

فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: برای حل مشکلات این روستا با همت ادارات و نهادهای ذیربط همه تلاش خود را به کار می‌بندیم تا هر‌چه سریع‌تر مشکلات این روستا حل شود.

کر در این دیدار در خصوص همکاری شورا و دهیاری در مسائل عمرانی روستا با دستگاه های دولتی تأکید و اضافه کرد: بی شک اگر شورا و دهیار در روستا به وظایف خود آگاه باشند می توانند با پیگیری مسائل و برقراری تعامل با ادارات کارهای بزرگی در سطح روستای خود انجام دهند.

در این جلسه کریم بردی بزونه به نمایندگی از مردم به بیان مسائل و مشکلات روستا پرداخت و از پیگیری جدی فرماندار و زحمات بخشدار وشمگیر و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان به جهت تصویب آسفالت روستا و جدول و پازل بندی خیابانهای روستا تشکر کرد.

در ادامه جلسه بنا به درخواست یکی از روحانیون حاضر در جلسه مبنی بر رفع مشکل ولتاژ برق روستا، فرماندار شهرستان آق قلا دستور پیگیری جدی آن را به بخشدار وشمگیر صادر کرد.