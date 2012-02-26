آرش ظلی پور تهیهکننده "شما که غریبه نیستید" درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: این برنامه برنامهای گفتگو محور است که با هنرمندان و ورزشکاران درباره سختیهای کار، یا نکات جذابی که در حرفهشان وجود دارد، صحبت میکنیم و جز قسمت اول که استثنائا اجرای آن را خود برعهده داشتم، محمد سلوکی مجری برنامه است.
وی افزود: امشب(یکشنبه) میزبان وحید شمسایی خواهیم بود، فردا شب مهران رجبی به برنامه میآید و سیاوش خیرابی نیز مهمان سهشنبه شبمان خواهد بود. از دیگر مهمانان برنامه نیز میتوانم به ورزشکاران محبوبی چون بهداد سلیمی، احسان حدادی و حسین رضازاده اشاره کنم.
ظلیپور با اشاره به حضور چهرههای دیگری چون حسن فتحی، امین زندگانی، کامران تفتی، کامبیز دیرباز، نرگس محمدی و فرزاد فرزین در برنامه، ادامه داد: "شما که غریبه نیستید" تا انتهای اسفند هر شب به مدت 45 دقیقه ساعت 20 از شبکه اول سیما پخش میشود و تاکنون هفت قسمت را آماده پخش کردهایم. همچنین با توجه به حضور مهمانان در برنامه درباره کارنامه کاریشان مسابقه پیامک و نظرسنجی از مردم نیز در برنامه طراحی شده است.
فرهاد پوربصیر کارگردان و مسعود رجبیان مدیر تولید، ظلیپور را در آماده کردن برنامه همراهی میکنند.
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