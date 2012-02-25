تولید ماهی در بافق افزایش 4 برابری یافته است

آذر مرادی پوردر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش 400 درصدی رشد پرورش ماهی طی دو سال اخیر در شهرستان بافق اظهار داشت: به همت بزرگمردان عرصه تولید در دل کویر خشک و لم یزرع اما بخشنده بافق و با استفاده از آب چاه و قنات، انواع ماهیان سردابی و گرمابی پرورش داده می شود.

وی با بیان برخی از خصوصیات ماهیان قزل آلا افزود: گرچه پرورش ماهی قزل آلا با آب چشمه و قنات نیز امکان پذیر است اما پرورش ماهی با آب چاه گوشت ماهی قزل آلا را به دلیل املاح غنی و فراوان آب چاه دارای کیفیت بهتر و طعم لذیذتری خواهد کرد.

مرادی پور با اشاره به مشخصات ظاهری ماهی قزل آلا تصریح کرد: این ماهی دارای بالچه چربی بوده و به دلیل اینکه هنگام بلوغ دو طرف پهلوی ماهی نوار طلایی و قرمز رنگی ایجاد می شود به ماهی قزل آلای رنگین کمان معروف است.

وی همچنین با اشاره به شرایط محیط پرورش ماهی قزل آلا عنوان کرد: ماهی قزل آلا از ماهیان سردابی بومی کالیفرنیاست که مناسب ترین دما برای پرورش آن بین 15 تا 16 درجه سانتیگراد است.

مرادی پور با مقایسه تغذیه ماهی پرورشی با ماهیان طبیعی افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه رنگدانه بتاکارون به غذای پلت (غذای آماده شده) ماهی قزل آلا اضافه شده موجب می شود گوشت این ماهی همچون گونه های طبعیی خود دارای رنگ صورتی بوده و از طعم بهتری برخوردار باشد.

سایت پرورش ماهی شهرستان بافق در فاصله 10 کیلومتری این شهرستان قرار گرفته است که دارای چهار واحد مزرعه فعال پرورش ماهی و هر کدام شامل 10 استخر با ظرفیتی بیش از پنج هزار متر مربع انواع گونه های ماهی سردابی و گرمابی را پرورش می دهد.

طی دو ماه گذشته بیش از 45 تن ماهی قرل آلا در این سایت پرورش داده شده است.