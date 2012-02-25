آذربایجان غربی در تب و تاب انتخابات/ کاندیداها با شعارهای جدید

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به همراه روند انتخابات مجلس نهم در استان از مراحل اولیه ثبت نام تا کنون بدون تخلفات فاحش قانونی و بروز هر گونه مشکل خاصی در سلامتی کامل پیش می رود، این در حالی است که در اولین روز از تبلیغات هیچ گونه اثری از تبلیغات رسمی در شهر نبود.

توزیع برشور، کارت ویزیت، اقلام تبلیغاتی با آرم و نام نامزد انتخاباتی، نصب و الصاق بنرهایی حاوی عکسها و شعارهای نامزدهای انتخاباتی در معابر و میادین اصلی و فرعی شهرها به همراه برگزاری نشستها، همایشها شبانه روزی با حضور اقشار مختلف مردمی، حضور در مراسمهای مختلف، مساجد و... از شیوه های این دوره تبلیغات برای جلب آرای مردمی در استان است.

میتینگها و نشستهای مردمی در دفاتر مشاوره ای و تحقیقاتی نامزدهای انتخاباتی نیز رفته رفته طولانی تر از روزهای دیگر با گذشته برگزار شد و دفاتر نامزدهای انتخاباتی هم اکنون مملو از تجمع طرفداران کاندیداهاست.

حل معضل بیکاری، عدالت ورزی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت از منطقه، توجه به وضع معیشتی قشر آسیب پذیر جامعه از جمله طبقه کارگر، توسعه عدالت اجتماعی، انتصاب مدیران لایق و شایسته در منطقه و... از مهمترین مباحث مورد طرح در نشستهای تبلیغاتی کاندیداها است.

حمایت ویژه از بانوان، توسعه فضاهای ورزشی، حمایت از جوانان و جامعه دانشگاهی و پرشکی نیز از دیگر محورهای سخنرانی نامزدهای انتخاباتی مجلس در ارومیه است که به کرات از سوی افراد مختلف مطرح می شود.

تبلیغات به شیوه مدرن اما سنتی!

هرچند محدودیتهای جدید مورد طرح در قانون جدید انتخابات موجب شده کاندیداها از شیوه های جدید برای معرفی خود بهره برند و در اکثر شهرهای استان، کاندیداها برای معرفی خود به اقلام چاپی تبلیغات از جمله انتشار ویژه نامه ها در نمایندگی نشریات محلی و نمایندگی روزنامه های سراسری کشور در ارومیه، بروشور و کارت ویزیت روی آورند.

استفاده گسترده از امکانات پیامک تلفن همراه، انجام نظرسنجی از طریق تلفن همراه، راه اندازی سایتها و وبلاگهای اینترنتی، تشکیل دفاتر تحقیقاتی و مشاوره ای از جمله شیوه های جدید تبلیغاتی در این دوره از انتخابات در آذربایجان غربی است که در این دوره از انتخابات به اوج خود رسیده است.

همچنین در کنار تبلیغات مدرن کاندیداها و طرفدرانشان در این دوره توزیع سنتی کارت ویزیت، عکس و پوسترهای معرفی که در دوره‌های قبل انتخابات شیوه مسلط تبلیغ کاندیداهای این استان بود نمود بیشتری به خود گرفته بود.

از دیگر موارد قابل ذکر در این دوره از انتخابات مجلس در استان الصاق بنرهای بزرگ وکوچک حاوی عکسها وشعارهای تبیلغاتی و توزیع گسترده بورشورهای انتخاباتی توسط اقشار مختلف مردم در سطح معابر اصلی و شلوغ شهراز سوی کاندیداهاست که با گذر از هر خیابان وکوچه از شهر ارومیه می توان به راحتی مشاهده کرد.

در این اقدام کاندیداها بیشتر از آنچه به ذکر برنامه های خود در مجلس بپردازند بیشتر از سوابق و تحصیلات و عکسهای رنگی مختلف برای معرفی خود بهره گرفتند و کمتر نامزد انتخاباتی است که در توزیع کارت ویزیت، پوستر وبنر و... از برنامه های خود برای مردم سخن گفته باشد.

آنچه در تبلیغات این دوره نامزدهای انتخابات در مقایسه دوره های با قبل شاخص است و در برشور و بنرهای تبلیغاتی به چشم می خورد، دادن وعده های تازه از قبیل احیای دریاچه ارومیه به شیوه هایی که در سالهای گذشته اجرا و جواب داده شده، بهره برداری از طرحهای شاخص استان به اسم خود و... است.

در میان استفاده از عناوین و الفاظ کاذب از جمله مهندس، دکتر یا استفاده از عنوان کلانشهر ارومیه در حالی این که این امر هنوز برای ارومیه ابلاغ نشده است نیز از دیگر محورهای قابل توجه در تبلیغات این دوره از نامزدهای انتخابات در آذربایجان غربی است.

نگاهی به شعارهای نامزدهای انتخابات در آذربایجان غربی

نگاهی به شعارهای تبلیغاتی نشان می ‌دهد که کاندیداهای این دوره از انتخابات سعی در ایجاد فضای جدید تبلیغی و بنیان گذاشتن نوع دیگری از جذب و جلب مخاطب داشته‌اند.

تعدادی از کاندیداها هم سعی کرده اند با تمرکز بر روی مسائل قومی و مذهبی مردم را به سوی خود جلب کنند که بیش از همه توجه به رایج نمودن زبان ترکی در مدارس و... مورد توجه قرار گرفته است.

عناوینی چون "عزم مان راسخ تر، عهدمان پا برجاست"،"به انسانیت ... می اندیشیم "،" هچو باران می آییم، یاشیل اولکم سارالدی(سرزمین سبزم به زردی گرایید)"، " می توانیم اما با حمایت مردم" از جمله شعارهای انتخاباتی تعدادی از کاندیداهای ارومیه است.

برخی نیز باتکیه بر شعر و شاعری از جمله "یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور"، " دریا شود آن رود که پیوسته روان باشد" نیز آرا مردمی را به سوی خود جلب می کنند.

برخی کاندیداهای شهرستان ارومیه و سایر شهرهای استان نیز با استفاده عکسهایی با لباس محلی (کردی و آذری) به همراه شعارهای تبلیغی به زبان محلی سعی در جلب آرای مردم کرده اند.

آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.

در این راستا 172 نفر در آذربایجان غربی کاندیدای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند که از این تعداد 92 نفر تائید صلاحیت شد که با اعلام انصراف چهار نفر تا کنون در حال حاضر 88 نفر برای کسب کرسیهای نمایندگی در حال رقابت هستند.